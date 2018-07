VIDEO. Moment terifiant: o tânără care hrănea un rechin a fost trasă în adâncuri de animal

Semnele de avertizare sunt importante. E tentant să le ignori, însă dacă o faci poți păți ce a pățit această tânără, trasă în apă de un rechin.





Melissa Brunning era în vacanță în Australia, atunci când a ignorat avertismentul că rechinii nu trebuie hrăniți. Era în golful Dugong și, inevitabil, a fost trasă în apă de un rechin.

„Acesta nu este un atac al unui rechin. Este doar o blondă care face un lucru prostesc. Când am ieșit din apă am crezut că mi-am pierdut un deget și nu am putut să ma uit, am crezut că dacă mă uit voi intra probabil în șoc”, a mărturisit tânăra.

Brunning a scăpat din fericire cu degetele intacte, însă a fost tratată pentru o infecție la spital.

Incidentul s-a întâmplat din vina ei, a spus tânăra. A învățat-o, a declarat ea, să respecte viața marină.