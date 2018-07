Ce spun astrele azi, 7 iulie

Berbec

S-ar putea ca astazi sa apara sansa de a face o calatorie in afara orasului, oarecum pe neasteptate si ca o surpriza. Se anunta o perioada agitata pentru relatiile voastre, cu multa tensiune, conflicte si minciuni care au iesit recent la iveala. Toate acestea va vor determina sa va petreceti timpul singuri, insa acest lucru nu este o solutie. Tindeti sa incepeti nenumarate proiecte personale, insa din cauza lipsei de rezultate, le abandonati imediat. Incercati sa va indreptati atentia catre unul singur si tineti cont de progresul vostru. Atunci cand aveti o imagine de ansamblu in minte, veti fi mult mai motivati!



Taur

Daca ati economisit in ultima vreme, veti putea sa va permiteti un moft astazi; investiti intr-un obiect la care visati de mult timp sau intr-o activitate care sa va faca placere. Este posibil ca dificultatile din relatia cu partenerul sa va determine sa cautati compania prietenilor vostri. Fuga de o discutie sincera nu este o solutie pentru viata de cuplu, ci doar amanarea unei inevitabile despartiri. Tindeti sa faceti mereu pe placul familiei, ceea ce ar putea sa duca la sentimente negative fata de cei dragi. Incercati sa va impuneti punctul de vedere mai des si sa va urmati propria cale si s-ar putea sa fiti surprinsi de sustinerea pe care o primiti.



Gemeni

Este posibil ca alergiile sa va dea batai de cap astazi, asa ca evitati produsele a caror compozitie nu o stiti sigur si folositi doar ingrediente proaspete, achizitionate din surse sigure. Aveti oportunitatea excelenta pentru a analiza un contract sau o propunere cu mai multa atentie, pentru a nu face greseli in luarea deciziilor. In general, veti fi productivi in acest weekend si nu veti simti nevoia pentru o pauza, deoarece ritmul de lucru va fi lejer, chiar daca va ocupati de proiectele personale. Este posibil ca timpul petrecut doar in prezenta partenerului sa duca la un conflict mic; incercati sa aduceti diversitate in rutina din relatia voastra.



Rac

Tindeti sa va implicati emotional in problemele celor dragi, insa acest lucru va poate obosi mental; incercati sa ramaneti cat mai realisti si sa oferiti o perspectiva obiectiva. Daca acest lucru este prea dificil, cei dragi nu va vor judeca daca doriti sa va indepartati de situatie. S-ar putea sa va bucurati de reusita copiiilor, dar nu lasati ca aceasta sa duca la mai multa presiune asupra celor mici. Ar trebui sa va ocupati de tot ceea ce tine de facturi si contracte in a doua parte a zilei, mai ales veti avea timpul liber necesar; s-ar putea sa fie chestiuni care nu mai sufera amanare. Evitati mancarea foarte condimentata sau fierbinte.



Leu

Provocarea voastra de astazi este sa acceptati faptul ca o greseala este o experienta la fel de importanta ca succesul. Daca sunteti azi sociabili si acceptati invitatia celor dragi la evenimente, s-ar putea sa dati peste o oportunitate de flirt sau o simpla potentiala prietenie. Atmosfera de acasa va fi una in general armonioasa si s-ar putea sa gasiti o activitate pe care o puteti impartasi cu familia. Aveti insa grija la jocurile de societate, deoarece s-ar putea sa fiti prea competitivi si sa iscati conflicte, cu o atitudine nepotrivita. Ar trebui sa va asteptati la dureri de stomac sau de spate, asa ca asigurati-va ca aveti un tratament la indemana.



Fecioara

Astazi ar trebui sa petreceti cat mai mult timp in natura, sa va bucurati de aer curat si relaxare, mai ales daca timpul va permite. Daca aveti o gradina, este ziua perfecta pentru a va ingriji de aspectul acesteia, dar o plimbare in parc va fi la fel de benefica. Redecorarea spatiului in care lucrati, fie acasa, fie la birou, nu este o pierdere de vreme; culorile perfecte si modul in care spatiul este decorat pot spori productivitatea. Astrele incurajeaza flirtul si asumarea riscurilor in relatiile voastre; indrazniti sa ii spuneti cuiva drag ceea ce simtiti! De obicei aveti parte de dificultati atunci cand trebuie sa alegeti intre mai multe variante, insa veti fi mult mai hotarati in aceasta perioada.



Balanta

Daca prietenii vostri au asteptari prea mari de la voi, incercati sa le atrageti atentia asupra acestui lucru; altfel, nu veti putea scapa de tensiunea din relatiile voastre. S-ar putea ca un coleg de serviciu sau un superior sa apeleze la serviciile voastre in acest weekend, asa ca nu va faceti prea multe planuri. Este posibil sa suferiti un accident minor chiar in locuinta voastra, asa ca fiti cat se poate de prudenti atunci cand reparati un obiect, cand gatiti sau cand faceti dus! Nu va complaceti intr-o situatie care va induce mult stres, cum ar fi un buget in scadere; folositi timpul liber de astazi pentru a crea un plan pentru rezolvarea problemei.



Scorpion

Astazi veti fi lipsiti de rabdare, lucru ce ar putea duce la conflicte cu cei dragi si deteriorarea unor relatii de colaborare importante. Daca este posibil, incercati sa evitati situatiile in care sunteti nevoiti sa asteptati in rand. S-ar putea ca relatia in care va aflati momentan sa fie o sursa de stres pentru voi; nu va complaceti intr-o situatie in care nu sunteti fericiti! Ar trebui sa realizati faptul ca nostalgia pentru timpul petrecut impreuna nu poate sa rezolve problema de compatibilitate. Atunci cand va aflati in perioada de recuperare dupa un accident sau o alta problema de sanatate, este esential sa urmati tratamentul corect.



Sagetator

Obisnuiti sa refuzati sfaturile celor dragi, insa acestia ar putea sa va ajute cu o noua perspectiva sau cu un sfat util, care sa descurce unele din problemele cu care va confruntati. Atunci cand nu reusiti sa va atingeti scopul, incercati o alta abordare si s-ar putea ca norocul sa vi se schimbe! Veti reusi astazi sa impresionati pe cineva prin sarmul vostru, iar acest lucru va va determina sa socializati mai des cu persoane noi. Nu va aruncati asupra unor cheltuieli ce nu sunt necesare si stati departe de investitiile de viitor; nu veti avea parte de prea mult noroc atunci cand vine vorba de situatia financiara. Este o zi perfecta pentru a va relaxa in natura.



Capricorn

Nu va faceti mereu griji cu privire la modul in care o situatie poate evolua! Incercati sa traiti mai mult in prezent si veti observa cum gasiti nenumarate lucruri de care sa va bucurati, chiar daca acestea sunt simple; sau poate, tocmai in lucrurile simple si usor de realizat. S-ar putea sa dati peste o cunostinta astazi si sa va petreceti restul zilei impreuna; socializarea va va face bine, in special daca ati fost tristi in ultima vreme. De obicei asteptati ca o problema de sanatate sa se inrautateasca inainte sa va ocupati de aceasta, dar partenerul s-ar putea sa va indemne sa fiti mai atenti atunci cand vine vorba de propria sanatate.



Varsator

Astazi ar trebui sa stati departe de orice discutie in contradictoriu sau care ar putea starni anumite sentimente negative. Veti fi predispusi schimbarilor de stare, ceea ce ar putea sa ii determine pe cei din jur sa va evite sau sa va judece gresit. Incercati sa va schimbati rutina daca aveti probleme cu somnul. Evitati retelele de socializare si mancarea grasa inainte de culcare, insa ati putea introduce noi obiceiuri atunci cand va treziti, cum ar fi aranjarea patului si luarea micului dejun impreuna cu cei dragi. Aveti asteptati foarte mari de la copiii vostri, insa acest lucru ar putea sa le distruga increderea de sine!



Pesti

Cei din jur sunt mereu alaturi de voi pentru a sarbatori reusitele, dar s-ar putea ca atunci cand va confruntati cu o problema sa observati ca numarul prietenilor scade considerabil; nu trebuie sa fiti foarte dezamagiti. Priviti aceasta situatie drept o oportunitate pentru a afla in ce persoane din viata voastra puteti avea incredere. Sistemul vostru imunitar este vulnerabil in aceasta perioada, asa ca fiti atenti la schimbarile bruste de temperatura si evitati locurile in care exista multi microbi, cum ar fi baile publice sau mijloacele de transport in comun. Incercati sa comunicati mai des cu cei din familie, deoarece acestia va simt lipsa.