Pavel Filip: Oficiali europeni de la Chișinău mi-au cerut să schimbăm decizia instanței

Reprezentanții Uniunii Europene din Moldova au făcut presiuni asupra Guvernului ca să intervină pentru luarea unei decizii judecătorești favorabile candidatului PPDA pentru funcția de primar din Chișinău, Andrei Năstase. Declarația îi aparține prim-ministrului Pavel Filip. Șeful Executivului a spus că are păstrate mesajele care confirmă acest lucru.



”Mă miră faptul că oficiali europeni, după decizia instanței, au venit să schimbăm decizia. Un prim-ministru nu poate influența o decizie. După Curtea de Apel s-a intervenit foarte franc și au scris că mai am două zile ca să rezolv totul. Am întrebat ce trebuie să fac, ce trebuie să facă Guvernul. Nimeni nu mi-a spus ce să fac”, a relatat Pavel Filip.



Șeful Guvernului s-a referit și la comentariile unor reprezentanți ai societății civile, care au acuzat autoritățile că nu vor mai avea bani pentru necesitățile țării.



”Eu am văzut și declarația unor experți care învinuiesc guvernul că oamenii nu vor mai primi pensii. Eu cunosc acești experții, care sunt niște ”looseri” eșuați. Au avut funcții importante, dar nu au făcut nimic. Când a mai fost un proiect de infrastructură cu drumuri. Ei se cred mai deștepți decât cei de la FMI. Eu cred în profesioniști”, a tăiat Pavel Filip.