Poetul Nicolae Dabija a fost distins cu un premiu albanez

Poetul Nicolae Dabija a fost distins recent cu Medalia și Premiul „Pjetër Bogdani”, cel mai important premiu literar acordat de către Uniunea Scriitorilor din Kosovo, pentru volumul „Psalme dachurie” (“Psalmi de dragoste”), tradus în limba albaneză de către Baki Ymeri, informează MOLDPRES.



Culegerea de poezie a apărut în seria „Bibliothéque Internationale Bruxelles” („Biblioteca Internaţională Bruxelles”) sub patronajul Consiliului Europei, având subtitlul „Poezie românească din Basarabia. Poezie românească din Moldova”. Pe coperta a patra a cărţii academicianul albanez Jeton Kelmendi menţionează că poetul Nicolae Dabija este un veritabil artist al cuvântului, care posedă puterea de a transforma visul în realitate.



”Este un liric clasic dominat de modernitate, care îmbină tradiţia şi modernul ca să-şi construiască poemul atingător de suflete. Destinul ţării sale, Moldova, este alfa şi omega în creaţia poetului, care ne apare atât de inspirat în aceşti „Psalmi de dragoste” încât ai impresia că, atunci când îi citeşti, toată poezia lumii se naşte sub ochii noştri. Fiind un autor cu o vastă experienţă poetică, el se prezintă cititorului ca un poet cu grija maximă pentru cuvânt şi metaforă, cele care stau la baza artei lui poetice.



Pentru mine, această carte a iubirii şi a harului dovedeşte că Nicolae Dabija este un poet formidabil. Cunoscând bine poezia română şi descoperindu-i creaţia, constaţi obligatoriu că Nicolae Dabija este un foarte bun poet al unei foarte bune literaturi. Iar atunci când un creator ca el e tradus impecabil într-o altă limbă, valoarea lui creşte. E şi cazul volumului transpus în limba albaneză de către Baki Ymeri, tălmăcire care-l onorează pe scriitorul nostru şi care ne prezintă astfel creaţia lui Nicolae Dabija, de parcă acesta şi-a scris-o direct în limba albaneză”, subliniază academicianul Jeton Kelmendi.



Culegerea albaneză este prefaţată de poetul român Ion Deaconescu, care afirmă, între altele: „Cineva spunea că ai atâta ţară câţi poeţi ai, pentru că ei, poeţii, sunt arhitecţii văzduhului şi ai sufletului, marele Creator desăvârşindu-şi opera prin cuvântul lor. Cuvântul e început şi întemeietor de lume. E adevărat, dar numai cei însemnaţi de Dumnezeu au acest har de a organiza haosul şi de a-i iubi pe alţii, pentru că dintotdeauna iubirea aduce rodire. Un astfel de poet care tulbură inimile şi sufletele cititorilor săi de pretutindeni, al cărui vânt se face rugăciune ori grenadă, adiere de vânt sau furtună, şoaptă de dragoste sau urlet, este Nicolae Dabija, după opinia mea de cititor şi cunoscător de poezie de 50 de ani, cu siguranţă, cel mai mare poet român în viaţă”.



Scriitorul Nicolae Dabija este la ora actuală, conform presei din România, scriitorul român cu cele mai multe premii internaționale. De asemenea, el este redactor-şef al săptămânalului „Literatura şi Arta” al Uniunii Scriitorilor din Moldova, preşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă, Cultură şi Artă, membru al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere (L’Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres - ALESAL) cu sediul la Paris, laureat al Premiului Naţional. Pe 15 iulie, scriitorul Nicolae Dabija va împlini 70 de ani.