Dodon: Sau avem majoritate parlamentară care conlucrează cu Preşedinţia sau trecem la stat prezidenţial

Preşedintele Igor Dodon a făcut aseară totalurile activităţi sale pe durata celor 18 luni de mandat, în cadrul unei conferinţe de presă. Igor Dodon a acuzat Guvernul, Parlamentul şi Partidul Democrat din Moldova (PDM) de acţiuni de subminare a instituţiei prezidenţiale.



Președintele a menționat că cele 18 luni de activitate au fost marcate de lupte instituționale, de blocaje create de Guvern și Parlament.

„S-a recurs la limitarea împuternicirilor președintelui, a fost scos din subordinea președintelui Serviciul de Informații și Securitate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, a fost exclus dreptul președintelui de numire a miniștrilor - nu a mai fost așa ceva în istoria modernă, a fost limitat dreptul constituțional al președintelui de a anunța referendum consultativ, au fost limitate drepturile de comandant suprem al Forțelor Armate. În premieră, Parlamentul și Guvernul au subminat instituția prezidențială”, a declarat Igor Dodon, specificând că instituția prezidențială este unica instituție de stat aflată în legitimitate deplină și care nu este controlată de PDM.

Igor Dodon a mai spus că niciuna din cele 76 de inițiative, demersuri, propuneri, formulate de Președinție nu a fost susținută de Guvern și nici de Parlament. Printre acestea șeful statului a menționat anularea legii care transformă delapidările bancare în datorie publică, micșorarea vârstei de pensionare și majorarea pensiilor.

„Miza mea este alegeri parlamentare. Președintele are nevoie de sprijinul Parlamentului și Guvernului. Avem două soluții: sau avem majoritate parlamentară care conlucrează cu Președinția, sau trecem la stat prezidențial. Dacă după alegerile parlamentare se va repeta situația ce o avem astăzi eu voi scoate oamenii în stradă. Am fost si sunt împotriva destabilizării”, a mai spus președintele.

Igor Dodn susține că actuala situație privind invalidarea alegerilor locale noi din municipiul Chișinău servește drept „un precedent foarte grav”.

„Consider precedent periculos pentru Republica Moldova. Ce se va întâmpla la următoarele alegeri? Este vorba despre justiție selectivă. Năstase a încălcat legislația și eu cred că el a făcut-o intenționat. Ştia că nu câștigă, că va fi exclus și avea motive să se victimizeze. Năstase trebuia exclus în turul întâi, dacă făcea Ceban așa încălcare, era exclus. Este un precedent foarte grav”, a menționat șeful statului.

În pofida impedimentelor punctate, șeful statului a menționat că în cele 18 luni de mandat a reușit să îmbunătățească relațiile cu Federația Rusă la nivel de Președinție, anunțând că pe 13-14 iulie va întreprinde încă o vizită la Moscova, unde se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin. Pe 9 iulie Igor Dodon va participa la ceremonia de inaugurare a președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan.

Printre reușitele mandatului său Igor Dodon a menționat crearea unei platforme comune cu Guvernul și Parlamentul privind reglementarea problemei transnistrene, aceasta reprezentând unicul consens în conlucrarea cu puterea executivă și cu cea legislativă.

Șeful statului a mai precizat că a întreprins 27 de vizite oficiale și de lucru peste hotarele țării, iar pe plan intern a vizitat numeroase localități din Republica Moldova.

„Am fost în peste 200 de localități. Am discutat cu cetățenii. Am lansat ample campanii sociale de care au beneficiat peste 120 de mii de oameni. Peste 100 de grădinițe au primit suport, încă trei sute vor primi suportul necesar până la sfârșitul anului. Am lansat construcția terenurilor sportive. Nu s-a făcut pe criterii politice. Scopul meu este și a fost să ajut oamenii simpli”, a declarat Igor Dodon.