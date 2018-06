Schimburile de replici între fostul primar de Chișinău Dorin Chirtoacă și primarul ales, dar invalidat, Andrei Năstase, ia amploare. Năstase l-a bruscat azi, într-un live pe Facebook și i-a propus să se plimbe printre oameni, în loc să ceară să i se ofere cuvânt la proteste.



”În timp ce țara arde, unii se vor pe scenă. Trebuie să le transmitem la acești indivizi că chemarea noastră din 7 iunie 2015 a fost foarte și foarte clară - le-am strigat de pe scenă să vina alături de noi. Nu au venit, acum ar fi bine să se plimbe ca și noi printre oameni”, a spus Andrei Năstase.



În replică, fostul edil i-a amintit că în 2015, Năstase era prieten la cataramă cu Dodon și Usatîi, promotori ai intereselor Moscovei.



”În 2015 mă chemai alături de Dumneata, Dodon și Usatîi. Mulțumesc, dar în compania lor - niciodată, nici mort!”, a scris Chirtoacă pe Facebook.

Acesta i-a amintit lui Năstase și de relațiile cu oligarhii fugari Țopa, dar și cum fratele acestuia, Vasile, a slujit comuniștii, instituind o cenzură dură la Antena C și Euro TV.



”Putem vorbi despre mai multe: Air Moldova, Banca de Economii primul milion de dolari luat, Plahotniuc și Victoriabank - cum am spus, în 2005, cum am spus Antena C si Euro TV - în 2006, Dodon cu Usatîi în 2015-2016 etc”, enumeră Chirtoacă.



Acesta le mai atrage atenția liderilor protestelor că toate alegerile din ultimii ani au fost câștigate de socialiști și că există riscul ca ei să câștige la următorul scrutin



”Andrei și Maia, țineți cont că din 2015 încoace au fost doua exerciții electorale: prezidențialele din 2016 și localele din 2018 de la Chișinău (turul 1). Ambele câștigate de Dodon și PSRM. La parlamentare nu exista turul al 2-lea! Înțelegeți despre ce este vorba?”, i-a atenționat Dorin Chirtoacă.