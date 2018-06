România va contribui la dinamizarea relațiilor dintre R. Moldova și UE

România va contribui la dinamizarea relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în perioada în care va deține președinția la Consiliul Uniunii Europene. Declarația a fost făcută astăzi de către ministrul delegat pentru Afaceri Europene al României, Victor Negrescu, în urma unei întrevederi la București cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Iurie Leancă, transmite MOLDPRES.

Întâlnirea a avut în cadrul celei de-a cincea reuniuni a Comisiei interguvernamentale pentru integrare europeană România - Republica Moldova. Ședința a fost prezidată de Victor Negrescu și Iurie Leancă.

În cadrul unei conferințe de presă, oficialul român a remarcat că întrevederea cu autoritățile de la Chișinău a fost constructivă, iar în cadrul acesteia a fost stabilit mecanismul de acordare a sprijinului în parcursul european al Republicii Moldova.

„Am discutat despre Acordul de Asociere și Zona de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. Un subiect important a fost reducerea tarifelor de roaming și armonizarea legislației dintre cele două țări, fapt care va apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană. Am convenit la realizarea schimbului de informații pentru combaterea criminalității organizate și transfrontaliere. În domeniul juridic, am stabilit că vom acorda sprijin în procesul de reformare instituțională, combaterea discriminării și industria alimentară. Ne-am exprimat îngrijorarea față de evenimentele din Republica Moldova și credem că este foarte important ca cetățenii să aibă încredere în instituțiile statului. Am reiterat că România este gata să împartă experiența sa în parcursul european. Ne dorim să continuăm buna colaborare și să întreprindem mai multe acțiuni comune. România a fost, este și va fi cel mai important partener al R. Moldova în drumul spre UE”, a spus Victor Negrescu.

La rândul său, viceprim-ministrul Iurie Leancă a menționat că integrarea europeană a Republicii Moldova este posibilă doar cu sprijinul României. „Vom aplica cele mai bune practici transmise de prietenii noștri. Am realizat mai multe progrese și mulțumim pentru sprijinul oferit în depășirea dificultăților. Apreciem formarea profesională a angajaților din sistemul juridic. Ne dorim atragerea fondurilor europene și ne asumăm implementarea proiectele existente. Împreună cu partenerii români am stabilit acțiuni concrete care ne vor apropia de UE, iar perspectiva de aderare la Uniunea Europeană să fie cât mai aproape. Președinția României în Consiliul Uniunii Europene ne oferă o oportunitate fără precedent. Vrem să dovedim că țara noastră este un candidat real la aderarea în UE”, a conchis Leancă.