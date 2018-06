Cu perucă, fără perucă

Se poartă perucă din cele mai vechi timpuri – fie din motive religioase, fie pentru a proteja capul, sau pur și simplu pentru a fi în ton cu moda. Mult timp, perucile au fost doar apanajul celor avuți. Chiar și mai aproape de timpurile moderne, au fost un indicator prețios al poziției sociale și profesionale.



Cu aproape trei milenii înainte de Hristos, nobilii egipteni își acopereau capul ras cu peruci elaborate, alcătuite fie din păr uman, fie din înlocuitori mai ieftini, precum fibrele extrase din frunzele de palmier sau chiar din fire de lână. Perucile nu aveau doar rolul de protecție contra razelor soarelui și atacului insectelor, ci indicau și rangul purtătorului sau devoțiunea lui religioasă.



La Curtea Regelui Soare

Odată cu ascensiunea la tronul Franței a lui Ludovic al XIV-lea, cunoscut și sub denumirea de Regele Soare, portul perucii a devenit obligatoriu pentru doamnele și domnii din înalta societate. Imaginea nobiliară nu era completă în lipsa acestui accesoriu – regele însuși fiind cel care dădea tonul în modă. Pe sub perucă, părul era ras, iar igiena era adesea precară, dar asta nu conta. Podoaba falsă trebuia să fie buclată, pudrată, parfumată și purtată cu naturalețe. Și nu era deloc ieftină! Cei cu dare de mână avea în dotare cel puțin două astfel de coafuri false – una mai mare, pentru ocaziile oficiale, și alta mai mică, pentru uz casnic. Bineînțeles, cu cât peruca formală era mai impozantă, cu atât indica poziția socială mai importantă a purtătorului.



Pudrate, ornate, bibilite

La mijlocul secolului al XVIII-lea, albul era culoarea preferată: peruca era mai întâi stropită cu grăsime, apoi pudrată cu făină sau cu un amestec de amidon și gips. Existau bresle a căror scop lucrativ era exclusiv elaborarea, îngrijirea și păstrarea în bune condiții a perucilor. Cele ale femeilor erau clădite cât mai înalt, pudrate și ornate cu bibiluri strălucitoare – care erau adesea luate în derâdere chiar de ziarele vremii. Militarii, magistrații, preoții, ba chiar și negustorii trebuiau să poarte peruci.



Păr importat din Asia

Revoluția franceză a readus în modă aspectul natural al părului, însă în Anglia epocii victoriene s-a reinstaurat portul meșelor, în special în rândul doamnelor. Coafurile vremii, încă voluminoase, necesitau cantități impresionante de șuvițe false - și, bineînțeles, multă muncă migăloasă pentru integrarea lor în ansamblu. Peste piramida de păr, fixată cu nenumărate ace decorate cu pietre prețioase, doamnele plasau și niște pălării enorme, împodobite ca niște torturi. Așa-numitele postișe – denumirea franțuzească dată șuvițelor false – le ajutau pe purtătoare să-și fixeze bretonul fals, diverse bucle și buclișoare sau să-și umfle cocul. Toți coaforii avea o cameră de lucru numai cu astfel de accesorii, gata să fie întinse, puse pe bigudiuri sau curățate, prin fierbere în apă cu sodă caustică. Se importa păr și din îndepărtata Asie: meșele erau fierte în acid azotic, pentru a fi decolorate și deparazitate.



De la podoabe sintetice la extensii

Dacă perucile au căzut puțin în desuetudine, la începutul secolului XX, au început din nou să fie în vogă în anii ’60, perucile - ba chiar au cunoscut o adevărată renaștere. Părul artificial, din nailon sau din fibre acrilice, permitea producția lor în masă, făcându-le tot mai ieftine și mai populare. În anii ’70, se estima că una din trei femei avea cel puțin o perucă în dulap. Chiar și starurile purtau peruci – una din ele fiind cunoscuta cântăreață americană de culoare, Diana Ross, care deținea o adevărată colecție de păr fals. Astăzi, la modă sunt nu atât perucile, cât extensiile de păr, pe care le folosesc la scară mare inclusiv starurile internaționale.



Știai că...

....în anii ’70, perucile made in Hong Kong erau, de departe, cele mai populare? Erau produse la scară industrială și se exportau în special în Europa.

... femeile adepte ale iudaismului ortodox poartă perucă din motive religioase? Conform Talmudului, simpla privire a părului femeii îndeamnă la păcat - prin urmare o femeie credincioasă trebuie să-și ascundă podoaba capilară, doar soțul ei având voie să o privească.