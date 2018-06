Vlad Darie: „Rezoluția ONU este un recurs la demnitatea noastră națională”

Demersul Guvernului Filip la Adunarea Generală a ONU este o premieră pentru istoria contemporană a Republicii Moldova şi demonstrează curaj politic şi voinţa nedisimulată de a asigura suveranitatea reală a statului nostru asupra teritoriului naţional. Declarația a fost făcută de către Vlad Darie, ex-consilier prezidențial (1991-1993) și deputat în Parlamentul Republicii Moldova (1990-1994), transmite MOLDPRES.



Potrivit fostului parlamentar, rezoluţia ONU privind „Retragerea completă şi necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova” este un succes remarcabil, care a demonstrat lumii că țara noastră nu este un vasal al Moscovei, ci un stat care are reale aspiraţii spre independenţă şi libertate.



„Conflictele separatiste au fost planificate încă de Uniunea Sovietică. Evoluția evenimentelor de la sfârșitul anilor '80 demonstrau că o implozie a URSS este eminentă și regiunile separatiste au fost gândite pentru a stopa proclamarea independenței republicilor sovietice. După prăbuşirea URSS, Federaţia Rusă a preluat aceste scenarii şi le-au utilizat pentru a menţine noile state independente sub influenţa sa. Toate Guvernele Republicii Moldova de până acum au căutat compromisuri cu Moscova crezând că astfel vor soluţiona problema separatismului transnistrean. Era o naivitate. Planul Kozak a demonstrat cu prisosinţă adevăratele scopuri ale Federației Ruse: control politic total şi prezenţă militară permanentă pe teritoriul Republicii Moldova”, a afirmat Darie.



Fostul deputat a remarcat că deși opoziţia, în repetate rânduri, a cerut în trecut guvernărilor să utilizeze mecanismul Adunării Generale a ONU, nici un Guvern nu s-a încumetat să facă acest lucru. „Demersul Guvernului Filip este o premieră pentru istoria contemporană a Republicii Moldova şi demonstrează curaj politic şi voinţa nedisimulată de a asigura suveranitatea reală a statului nostru asupra teritoriului naţional. Hotărârea Adunării Generale spre deosebire de cea a Consiliului de Securitate (unde Rusia are drept de veto) nu are un caracter juridic obligatoriu cu termene reale, dar are o puternică încărcătură politică şi morală. De acum înainte, Republica Moldova poate utiliza această hotărâre importantă în diverse instituţii şi instanţe de judecată internaţionale, în negocieri colective şi bilaterale. Rezoluția ONU este un recurs la demnitatea noastră națională”, a specificat Vlad Darie.



Ieri, la New York, Adunarea Generală a ONU a aprobat cu o majoritate de voturi proiectul de rezoluţie privind „Retragerea completă şi necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova”. Documentul a fost susținut de 64 de state, printre care țările Uniunii Europene. Împotrivă a votat Federația Rusă, Cuba, Venezuela, Belarus, iar China și Iran - s-au abținut.



Inițiativa privind retragerea completă şi necondiţionată a forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova a fost formulată de către Prim-ministrul Pavel Filip în discursul său rostit de la tribuna Adunării Generale a ONU la 22 septembrie 2017.