Theresa May doreşte să menţină Marea Britanie o putere militară importantă

Premierul britanic, Theresa May, a exprimat determinarea de a menţine Marea Britanie o importantă putere militară la nivel mondial, a declarat purtătoarea ei de cuvânt, citată de Reuters.





„Suntem în acest moment o putere militară la nivel global şi doamna prim-ministru se va asigura că situaţia va rămâne aşa”, le-a spus purtătoarea de cuvânt reporterilor. „Avem cel mai mare buget destinat apărării din Europa şi al doilea din NATO şi vom continua să fim dedicaţi în această privinţă”, a adăugat aceasta.

Declaraţia a avut şi rolul de a dezminţi o informaţie apărută săptămâna aceasta în cotidianul Financial Times, legată de o discuţie dintre Theresa May şi ministrul Apărării, Gavin Williamson. Conform publicaţiei, May l-ar fi întrebat pe ministru de ce este important ca Marea Britanie să fie o putere militară „de primă mână”, declanşând astfel un val de reacţii din partea organizaţiilor de apărare, la doar câteva săptămâni înainte de un important summit NATO.

La această informaţie a reacţionat joi şi secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, care a insistat asupra faptului că alianţa are nevoie de capacităţile de apărare ale Marii Britanii.