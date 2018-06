O asociație obștească cere Parlamentului investigarea activității lui Dodon

Reprezentanții Asociației Obștești au cerut Parlamentului Republicii Moldova să inițieze o anchetă privind activitatea președintelui Igor Dodon. Aceștia cer înlăturarea șefului statului din funcție pentru că nu și-a onorat promisiunile făcute în campania electorală.

Într-o conferință de presă la IPN, președintele Asociației, Fiodor Ghelici, a declarat că echipa sa l-a susținut pe Igor Dodon în campania pentru prezidențiale, dar ultimul nu își onorează promisiunile.

„Noi am așteptat schimbări reale în lupta cu corupția, am așteptat îndeplinirea promisiunii privind investigarea furtului miliardelor, am așteptat o adevărată reformă în justiție, poliție și procuratură. L-am crezut și am sperat că va fi un președinte pentru toți și va uni societatea moldovenească împărțită, dar Igor Dodon a rămas președintele PSRM și continuă să folosească resursele financiare ale țării pentru propriile interese și pentru interesele partidului”, a spus Fiodor Ghelici.

Potrivit activistului, președintele incită la ură interetnică. Pe banii cetățenilor, merge în călătorii inutile, organizează evenimente distractive, în timp ce poporul duce lipsuri și oamenii pleacă din țară. Calitatea vieții nu s-a îmbunătățit. Dimpotrivă.

Fiodor Ghelici a punctat mai multe promisiuni electorale date uitării de șeful statului. Printre acestea: tragerea la răspundere a celor vinovați de furtul miliardelor, crearea mai multor locuri de muncă, majorarea pensiilor și salariilor, verificarea averilor judecătorilor, procurorilor și funcționarilor publici etc.

Activistul a mai spus că multiplele vizite ale președintelui în Rusia, unde merge „parcă să-i raporteze președintelui rus”, îl face pe Fiodor Ghelici să creadă că acesta colaborează cu FSB-ul rusesc. De aceea, spune el, Igor Dodon poate fi considerat și trădător de patrie.

Adresarea a fost înregistrată joi, 21 iunie, la Parlament iar membrii Asociației „Moldova mea” se așteaptă ca aceasta să fie audiată cât mai curând. Dacă Parlamentul nu o va face, activiștii se vor adresa în instanța de judecată.