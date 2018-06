Zis și făcut! În timp record, Marina Tauber a implementat iluminarea stradală în Lopatna, comuna Jora de Mijloc

Străzile din satul Lopatna, comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei vor fi iluminate noaptea, grație Primarul comunei Jora de Mijloc, vicepreședinta Partidului ȘOR, Marina Tauber, care în mai puțin de o lună de la preluarea mandatului, a dat în exploatare proiectul de iluminare stradală.



Mai mult, Marina Tauber dă asigurări că va continua în același ritm să-și realizeze tot programul electoral.



„În doar câteva săptămâni de la intrarea în funcția de Primar al Comunei Jora de Mijloc am început cu echipa să realizăm promisiunile electorale”, a declarat Marina Tauber la inaugurarea proiectului.



Ea a menționat că astfel dorește și în continuare să-și realizeze promisiunile din campanie, în special pentru acei locuitori care de-a lungul timpului au fost uitați de autorități.



„Dragi Lopătneni, așa cum am promis în campania electorală, în calitate de Primar și împreună cu echipa Partidului Politic ȘOR vom aduce mai multă lumină în sufletele și casele Dumneavoastră. Așa și am făcut. Într-un timp record, noi am reușit să iluminăm satul Lopatna. Am început de aici, pentru că mereu dvs ați fost lăsați uitării de fostele administrații locale. Proiectul iluminarea stradală este un proiect prioritar pentru noi și pentru dvs”, a dat asigurări Marina Tauber.



Astfel, satul Lopatna a fost iluminat în proporție de 100%. Pentru aceasta au fost utilizate 103 becuri LED și 5 km de cablu. Lucrările au fost realizate în timp record, în decurs de două săptămâni.



Amintim că vicepreședintele Partidului ȘOR, Marina Tauber, a acumulat peste 60% din voturile locuitorilor comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, la alegerile noi din 20 mai.



Platforma electorală a Marinei Tauber presupune modernizarea totală a infrastructurii locale – reparația capitală a drumurilor, instalarea unui sistem de iluminat stradal, deschiderea magazinelor și farmaciilor sociale, precum și investiții în economia Jorei de Mijloc. Ea i-a asigurat pe locuitorii comunei că Jora de Miloc, în decurs de un an va deveni o localitate model pentru Republica Moldova. Această promisiune a fost garantată personal de liderul Partidului ȘOR, primarul de Orhei, Ilan Șor.