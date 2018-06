Revoluția infrastructurală la Orhei continuă

La Orhei continuă lucrările extensive de modernizare a infrastructurii orășenești. Acestea au loc pe mai multe străzi ale municipiului, dar și în curțile blocurilor și alte locuri publice. În doar două zile au fost turnate peste 1.250 de tone de asfalt, fiind implicați peste 60 de muncitori, dar și utilaje.



În conformitate cu planurile pentru anul curent, pe lângă finalizarea asigurării iluminatului stradal, începutul reconstrucții capitale a curților blocurilor mari, Întreprinderea Municipală „Servicii locativ-comunală”, continuă reparația benzilor de drum și a trotuarelor străzilor din centrul orașului.



În particular, lucrările se desfășoară pe strada Vasile Lupu pe o lungime de 1650 de metri, unde va fi renovat asfaltul, vor fi instalate borduri noi și reparate trotuarele pe o arie totală de aproape 15 mii de metri pătrați. Pe strada Gorkii lucrările se desfășoară pe o lungime de 420 de metri, ceea ce reprezintă peste 2500 m2. Pe strada Dnestrovsk - pe un perimetru de 557 de metri – aproape două mii de metri pătrați. De asemenea, vor fi renovate aproximativ 1.000 de metri pătrați ai străzii Ștefan cel Mare, pe o lungime de 250 de metri.



Toate lucrările sunt efectuate cu eforturile proprii ale întreprinderii municipale de gospodărie locativ-comunală și sunt utilizate doar materiale de calitate.



Anterior, primarul de Orhei Ilan Șor a declarat că până la finalizarea mandatului va transforma în totalitate sistemul infrastructural al orașului. Lucrările de ameliorare a situației, reparația drumurilor, crearea zonelor verzi, instalarea trotuarelor, construcția parcurilor au început chiar din primele zile de activitate a echipei lui Șor. În această primăvară autoritățile locale au anunțat despre finalizarea instalării sistemului de iluminat stradal pe timp de noapte în tot orașul, au fost instalate semnale luminoase speciale la trecerile de pietoni în zonele cu risc sporit de accidente. De asemenea a fost inițiat proiectul „Curtea” care presupune renovarea cardinală și transformarea curților blocurilor cu multe etaje. De asemenea, primarul Ilan Șor a anunțat despre modernizarea infrastructurii rutiere în centrul Orheiului. Astfel, doar în acest an urmează a fi reparate capital câteva zeci de străzi.



Anvergura și ritmul transformărilor infrastructurale din Orhei din ultimii trei ani i-au determinat pe observatori să numească acest fenomen drept revoluție infrastructurală.



Ilan Șor a devenit primar al Orheiului în urma alegerilor locale din 2013, învingând în mod clar în primul tur. Totodată el a reușit să formeze și o majoritate favorabilă în Consiliul municipal. În prezent, Orheiul, sub conducerea lui Ilan Șor, este liderul necontestat pe ceea ce ține de proiecte și programe de infrastructură, sociale și culturale realizate cu forțe proprii.