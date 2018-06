Alimente bogate în vitamina D

Ceea ce consumi se reflectă în mod direct asupra corpului tău dar și asupra stării tale psihice. De aceea, este important să ții cont de alimentația ta și de aportul de vitamine de care are nevoie organismul tău pentru a putea face față provocărilor din fiecare zi.



Vitamina D este extrem de importantă pentru tine, de aceea trebuie să consumi alimentele care au în componența lor această vitamină. Crește imunitatea, protejează inima, întărește oasele și ține răcelile departe. Acestea sunt doar câteva dintre beneficiile acestei vitamine.



1. Cerealele

Cerealele au un conținut bogat de Vitamina D. Încearcă să le consumi mai ales pe cele cu bob întreg, pentru a obține efectul dorit. Servește-le cu lapte, dimineața, și vei avea energie întreaga zi.



2. Ouăle

Este vorba despre gălbenuș, mai exact. Acesta are în componență mai mulți nutrienți necesari organismului tău, dar mai ales Vitamina C. Poți consuma ouă la orice masă, sub formă de ochiuri sau fierte, în salate sau omlete.



3. Somonul

Somonul este o sursă excelentă de Vitamina D, care te va ajuta în prevenirea osteoporozei, a diabetului și a bolilor de inimă. Vitamina D, din componența somonului, te ajută să asimilezi calciul și astfel, poți preveni o serie de afecțiuni și boli pe care le provoacă lipsa lui.



Este important să îi oferi organismului tău o hrană bogată în vitamine și nutrienți, pentru ca el să funcționeze la capacitatea maximă.