Anthony Scaramucci, fostul director de comunicare de la Casa Albă: ''Am făcut agende pline cu greşeli''

Fostul director de comunicare de la Casa Albă Anthony Scaramucci a declarat luni că a făcut ''agende pline cu greşeli'', la aproape un an de când a fost demis de preşedintele american Donald Trump, relatează dpa.



"Am făcut cinci agende cu greşeli în viaţa mea şi probabil trei dintre ele la Casa Albă", a spus el într-o conferinţă de presă la New York.



"Probabil nu trebuia să mă duc la Washington cu o drujbă şi o mască de hochei", a adăugat el.



Fostul bancher de pe Wall Street a rezistat numai zece zile ca director de comunicare după ce l-a înlocuit pe Sean Spicer.



În apărarea scurtei sale şederi la Casa Albă, Scaramucci a spus că a acţionat "ca un director de companie" împotriva scurgerilor de informaţii şi că a îmbunătăţit accesul pentru jurnalişti.



"Am aprins din nou luminile şi camerele în sala de presă", a adăugat el.



El a fost dat afară în iulie anul trecut după ce într-o convorbire telefonică avută cu un reporter de la New Yorker l-ar fi atacat pe şeful de cabinet de atunci de la Casa Albă, Reince Priebus, spunând că este un "schizofrenic paranoic".



El l-ar fi ironizat de asemenea pe strategul şef de atunci, Stephen Bannon. În declaraţia de luni, Scaramucci a spus că nu ar fi trebuit să apeleze la limbajul pe care l-a folosit atunci.



El a adăugat că, deşi demiterea sa este motivată politic, vina a fost pusă în totalitate pe seama sa.



Scaramucci a mai precizat că nu le poartă pică soţilor Trump şi că a mai vorbit direct cu preşedintele de 15 ori de când a fost demis.



Scaramucci a fost înlocuit de Hope Hicks, care a demisionat în februarie după ce a recunoscut la o audiere în comisia din Camera Reprezentanţilor care investighează ingerinţa Rusiei în alegerile din 2016 că a spus ''minciuni nevinovate'' cât a fost în post.



Postul de director de comunicare de la Casa Albă este în prezent neocupat.