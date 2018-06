De câte ori trebuie să mănânce un câine pe zi

Toți stăpânii de câini se confruntă cu o dilemă, aceasta fiind și întrebarea pe care o aud cel mai des medicii veterinari; de câte ori pe zi trebuie să îi dau câinelui să mănânce. Oare îi dau prea mult sau prea puțin?



Răspunsul este mult mai simplu decât îți imaginezi. Când vine vorba de dieta câinelui, există câteva aspecte de care trebuie să se țină cont, și anume:



Câinii tineri, mai ales rasele de câini mici, trebuie să mănânce o dată la câteva ore pentru a evita scăderea nivelului de zahăr din sânge. Numărul de mese trebuie redus odată cu dezvoltarea animalului, însă trebuie ținut cont și de recomandările medicului veterinar.



De câte ori trebuie să mănânce pe zi un câine adult?

Pe de altă parte, câinii adulți nu au nevoie de așa de multe mese pe zi. Amy Farcas, medic veterinar, din S.U.A., susține că un câine adult, sănătos, are nevoie de cel mult două mese pe zi. Există și câteva excepții. Câinii care urmează o dietă pentru a slăbi se conformează cu mai multe mese pe zi, în cantități mici, deoarece nu vor simți că le este foame. Mai mult, câinii bolnavi de diabet sau cancer trebuie să aibă o alimentație specială. O singură masă pe zi nu este recomandată pentru sănătatea câinelui, mai ales pentru unul de talie înaltă.



Alimentația liberă?

Sunt stăpâni de câini care preferă alimentația liberă, gândindu-se că animalul lor va mânca toate bobițele pe care le-a pus în vas pe parcursul zilei și că va mânca atât cât are nevoie. În timp ce acest mod de hrănire funcționează la anumiți câini, alții sunt foarte lacomi și mănâncă tot ce găsesc, fără să se oprească.



Dezavantajul pe care-l are mâncatul liber este că poate provoca obezitatea. Este greu să ții sub control cantitatea de mâncare consumată de animal în fiecare zi. Poate nu observi schimbarea care a avut loc în apetitul câinelui și continui să-i pui mâncare de fiecare dată când vezi că nu mai are nimic în vas. Atunci încep să apară problemele de sănătate.



Pentru câinii care au un risc de obezitate, sunt suficiente două mese pe zi. Însă recomandat este să vorbești cu un medic veterinar pentru alegerea celui mai potrivit tip de mâncare. Sănătatea cățelului tău este foarte importantă, nu uita!