Pavel Filip: Exemplul Estoniei ne face să credem că și țara noastră va definitiva tranziția de la un stat post-sovietic la unul cu adevărat european

Relațiile moldo-estoniene, parcursul european al Republicii Moldova și sprijinul acordat de Estonia pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor țării noastre au fost discutate astăzi de prim-ministrul Pavel Filip și prim-ministrul Republicii Estonia, Jüri Ratas. Oficialul întreprinde o vizită la Chișinău, în perioada 17-19 iunie curent, la invitația premierului Pavel Filip.





Prim-ministrul Pavel Filip a menționat că această vizită este un semnal al prieteniei dintre cele două țări și de susținere a parcursului european al Republicii Moldova. Premierul l-a felicitat pe omologul său estonian cu ocazia celor 100 de ani de la proclamarea independenței Republicii Estonia, perioadă în care a fost construit un stat democratic și modern, un stat european. „Este ceea ce ne dorim și noi în Republica Moldova și exemplul Estoniei ne face să credem că și țara noastră poate definitiva, într-o bună zi, tranziția de la un stat post-sovietic la un stat cu adevărat european”, a subliniat Pavel Filip.

În context, șeful Executivului de la Chișinău a mulțumit Estoniei pentru asistența pentru dezvoltare oferită țării noastre. „Pentru 2018 suma de finanțare a proiectelor bilaterale este aproximativ de 1 milion de euro, lucru care se întâmplă deja al patrulea an consecutiv. Sunt bani investiți în dezvoltare rurală, sănătate, democrație, dar și buna guvernare. De fapt, sunt bani investiți în viitorul european al țării noastre”, a precizat Pavel Filip.

Premierul Jüri Ratas a subliniat că, pe lângă conexiunile istorice, Moldova și Estonia au ambele o resursă națională principală – cea umană. „Moldova este și va rămâne o țară prioritară pentru Estonia din punct de vedere al cooperării pentru dezvoltare. Avem 18 proiecte în derulare și alte zece proiecte noi urmează să fie inițiate. Prin intermediul proiectelor comune dorim să îmbunătățim viața cetățenilor Republicii Moldova, serviciile în domeniul sănătății, cele digitale, inclusiv pentru mediul de afaceri”, a spus oficialul estonian.

De menționat că anul trecut mai multe companii autohtone au primit asistență financiară din partea Estoniei pentru a participa la o expoziție de produse alimentare, iar ca urmare, una dintre acestea a început să exporte în Estonia. De asemenea, studenții moldoveni pot beneficia de burse de studii la instituțiile de învățământ din Estonia, funcționari publici sunt instruiți la Școala Diplomatică din această țară, iar militari moldoveni se antrenează la Colegiul de Apărare Baltic din Tartu.

În această ordine de idei, prim-ministrul Pavel Filip a accentuat că Republica Moldova își dorește să treacă de la un model economic bazat pe forță de muncă brută la unul bazat pe cercetare și dezvoltare, să investească în inovații și tehnologie, dar și în oameni. În acest sens, a fost apreciată contribuția Academiei de e-Guvernare din Estonia la dezvoltarea sistemelor electronice în diferite instituții din Republica Moldova. „Noi am încercat să reducem birocrația, să tăiem din hârtii și acte permisive pentru business, avem și o strategie Moldova Digitală 2020. De aceea, pentru mine personal, dar și pentru Guvern, sectorul IT este o prioritate și consider că aici putem și trebuie să facem mai mult, pentru că acesta este viitorul țării noastre”, a subliniat Pavel Filip.

Oficialii au trecut în revistă evoluțiile în implementarea Acordului de Asociere și agenda de reforme a Guvernului, pentru atingerea obiectivului european al țării noastre. Pavel Filip a apreciat atenția acordată țărilor Parteneriatului Estic în perioada în care Estonia a deținut președinția Consiliului UE. „Cred că totul este posibil dacă ai alături oamenii potriviți, care te sprijină. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne sunteți alături, pentru susținere și încredere. Dumneavoastră și alți prieteni pe care îi avem în UE, ne faceți să credem că viitorul european al țării noastre este posibil și va deveni realitate”, a conchis Pavel Filip.

„Dacă noi am reușit, la sigur veți reuși și dvs. Trebuie să aveți încredere în forțele proprii și în potențialul dvs. Noi avem încredere în voi și vă vom susține în dezvoltarea unei societăți mai puternice și mai libere, care să nu poată fi influențată din exterior, o societate care urmează regulile democrației, ale statului de drept și asigură toate libertățile fundamentale pentru cetățenii săi”, a spus, la rândul său, Jüri Ratas.

Un alt subiect al dialogului a vizat provocările din regiune și reglementarea conflictului transnistrean. Pe acest segment a fost remarcat faptul că Estonia este coautor la Rezoluția privind retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării, care va fi examinată în această săptămână în cadrul Adunării Generale ONU.