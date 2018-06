Festivalul de Muzică Clasică „DescOperă” se desfășoară la Orheiul Vechi

Cea de-a III-a ediție a Festivalului de Muzică Clasică ”DescOperă” a fost inaugurată ieri seară în Rezervația cultural-naturală ”Orheiul Vechi” din Butuceni, raionul Orhei, și se va desfășura în perioada 15-17 iunie.

În prima seară a fost prezentată cantata scenică ”Carmina Burana,” de Carl Orf, care a fost interpretată de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale ”Serghei Lunchevici”, dirijată de Friedrich Pfeiffer din Austria, Capela Corală Academică ”Doina ” și de soprana Tatiana Costiuc, baritonul Andrei Otean și tenorul român Sorin Lupu.

Solicitată de MOLDPRES, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Monica Babuc a menționat că ”DesOperă” este un festival celebru. ,,Cineva a spus că sunt țări mai bogate, care nu au un asemenea festival. De trei ani, stâncile și cotitura Răutului găzduiesc o minune de festival cu care Republica Moldova are toate motivele să se mândrească. Aici, în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, s-au contopit armonios tot ce are țara noastră mai bun și mai frumos: natura, muzica și sufletul omenesc. Vă doresc ca în cele trei zile de visare și încântare a inimii să redescoperiți câte o capodOperă a muzicii clasice”, a subliniat Monica Babuc.

La rândul său, directorul Pensiunii ”Eco-Resort Butuceni”, Anatolie Botnaru, a afirmat că Festivalul ”DesOperă” este unic în lume. ”Ideea a venit de la dirijorul austriac Friedrich Pfeiffer. Avem un amfiteatru extraordinar și un sat cu tradiții, care sunt combinate cu muzica clasică”, a mai spus Anatolie Botnaru.

Directoarea Filarmonicii Naționale ”Serghei Serghei Lunchevici”, Svetlana Bivol, a afirmat că lucrarea scenică ”Carmina Burana” de Carl Orf este o cantată scenică, inspirată din cântece scrise în perioada secolelor XII-XIII” . ”Este o lucrare vocal-simfonică, unde Capela Corală Academică ”Doina” stă la baza acestei interpretări. Lucrarea cuprinde 25 de cântece, care, pur și simplu sunt copleșitoare”, a accentuat Svetlana Bivol.

Potrivit cântărețului de operă din România, Sorin Lupu, DescOperă este un festival inedit, care nu există în alte țări. ”Noi, în România, nu avem un asemenea festival. Știu că există în Austria. Am fost de mai multe ori la Chișinău, am colaborat cu mai mulți artiști de aici și mă bucur că am fost invitat și de această dată”, a menționat Sorin Lupu.

În context, turistul Alfred Suter, fost profesor de limba română la Universitatea din Zurich, Elveția a afirmat că a participat la toate edițiile acestui festival. ”Aici sunt locuri extraordinar de frumoase. De fiecare dată, vin cu mare plăcere la Butuceni”, a accentuat Alfrerd Suter.

Astăzi, la ora 19.00, va fi prezentată opera ”Nabucco”, în patru acte de Giuseppe Verdi. La pupitrul dirijoral al Orchestrei Simfonice a Teatrului Național de Operă și Balet ”Maria Bieșu” se va afla Friedrich Pfeiffer din Austria. Ziua de duminică este dedicată în mod tradițional Regelui Valsului – Johann Strauss.

Festivalul ,,DescOperă” este organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” și Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” în parteneriat cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Guvernul Suediei, Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare în Republica Moldova și Oficiul Național al Viei și Vinului. Gazda celor trei seri de muzică clasică este agro-pensiunea Eco-Resort „Butuceni”.

În acest an evenimentul face parte din campania de promovare a Republicii Moldova ca destinație turistică – „Fii Oaspetele Nostru” și este organizat sub egida brandului turistic de țară ,,Pomul Vieții” și a brandului național ,,Vinul Moldovei”. Oaspeții au posibilitatea să viziteze siturile, mănăstirea, complexele rupestre, muzeul și gospodăriile oamenilor care păstrează atmosfera secolelor trecute, dar și să participe la masterclass-uri culinare inedite, pregătite de gazdele evenimentului.

Prima ediție a Festivalului de muzică clasică în aer liber „DescOperă” a avut loc în iunie 2016 și a fost dedicată aniversării a 25 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova.