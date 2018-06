Creștere economică de 3,7% în primul trimestru din 2018

Produsul intern brut a înregistrat o creștere de 3,7 în primul trimestru al acestui an. Ritmul este mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Biroului Național de Statistică.



Astfel, în perioada ianuarie-martie, valoarea bunurilor și serviciilor produse de economia țării a însumat peste 37 de miliarde 600 de milioane de lei. Potrivit statisticilor oficiale, cea mai mare contribuție la creșterea economică au avut-o comerțul, activitățile de cazare și alimentație publică. Ponderea lor a fost de 20,4% la formarea Produsului Intern Brut. Industria a contribuit cu 17% la formarea PIB, iar cota acesteia a crescut cu aproape 1% față de aceeași perioadă din anul trecut.



Creșterea sectorului tehnologiilor informaționale este confirmat și prin sporirea contribuției acestuia la formarea PIB-ului. În primul trimestru din acest an, domeniul IT a contribuit cu 6,5% la dezvoltarea economiei țării, ritmul de creștere fiind cu 0,6% mai mare decât în ianuarie-martie 2017. A crescut ușor și sectorul construcțiilor, care a contribuit la formarea PIB-ului cu aproape 6% sau cu 0,2% mai mult decât în aceeași perioadă din anul trecut.



Pentru acest an, Banca Mondială a estimat că economia Moldovei va crește cu 3,8%, iar Fondul Monetar Internațional prognozează o majorare a Produsului Intern Brut cu 3,5%.