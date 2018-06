Benzina și motorina se scumpesc din nou

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit astăzi, pentru perioada 13-26 iunie, prețul plafon de comercializare cu amănuntul la cea mai solicitată benzină Premium-95 la nivel de 19,49 lei pentru un litru, iar la motorină de 17,41 lei. Prețul de referință la benzină pentru următoarele două săptămâni este cu 34 de bani per litru mai mare decât cel stabilit la 15 mai, iar motorina s-a scumpit cu 32 de bani.





Noile prețuri la benzină și motorină, stabilite astăzi de ANRE, vor intra în vigoare la miezul nopții, și vor fi în vigoare cu începere de la 13 iunie până la 26 iunie. Operatorii nu vor avea dreptul să comercializeze cu amănuntul carburanții la prețuri mai mari decât cele stabilite de ANRE.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică explică cum sunt formate noile prețuri. Astfel, la stabilirea prețului la benzină a fost luat în calcul 9,23 lei per litru prețul conform cotațiilor, 3,76 lei pentru un litru cota accizului, 3,25 lei marja comercială specifică și 3,25 lei per litru TVA. La motorină s-a luat în calcul 9,50 lei per litru prețul conform cotațiilor, 1,76 lei pentru un litru cota accizului, 3,25 lei marja comercială specifică și 2,90 lei per litru TVA.

Potrivit unui comunicat al ANRE, în conformitate cu legea privind piața produselor petroliere, prețurile plafon de comercializare cu amănuntul pentru benzină și motorină se calculează în baza cotațiilor medii Platts recalculate în lei moldovenești, reieșind din rata oficială medie de schimb a monedei naționale stabilită de Banca Națională a Moldovei în raport cu dolarul SUA pentru ultimele 14 zile calendaristice.

În perioada de referință (29 mai - 11 iunie), cotațiile medii Platts s-au majorat cu 8,74 dolari SUA pentru o tonă la benzină (+1,23%) și 6,74 dolari SUA per tonă la motorină (+1,02%).

Cursul mediu de schimb al monedei naționale în raport cu dolarul SUA a constituit 16,9016 lei/USD, fiind în creștere cu 0,3118 lei (+1,88%). Astfel, majorarea cotațiilor medii Platts recalculate în lei moldovenești a constituit 0,34 lei/litru pentru benzină și 0,32 lei/litru pentru motorină inclusiv TVA.

Celelalte componente ale prețului plafon, în ultimele două săptămâni, au rămas nemodificate, fiind compuse din cota taxei pe valoarea adăugată de 20%, cota accizului de 3,76 lei/litru pentru benzină și 1,76 lei/litru pentru motorină, mai explică ANRE.

Conform autorității de reglementare, marja comercială specifică de 3,25 lei per litru include prima furnizorului rafinăriei; costurile de transportare şi de asigurare a produselor petroliere pe teritoriul altor țări; taxele pentru efectuarea procedurilor vamale şi plata pentru emisiile de poluanți; cheltuielile pentru convertirea valutei. De asemenea, cheltuielile de transportare, depozitare şi comercializare a produselor petroliere pe teritoriul țării, alte cheltuieli justificate şi necesare aferente activității de import şi de comercializare a produselor petroliere principale, profitul din activitatea comercializare cu amănuntul a produselor petroliere.

La 29 mai, ANRE a anunțat o nouă majorarea a prețurilor la carburanți, însă peste două zile și-a anulat propria decizie. Pe 1 iunie, Pavel Filip a cerut explicații de la ANRE și a propus anularea ultimei decizii de majorare a tarifelor. După suspendarea hotărârii ANRE, șoferii au protestat în Piața Marii Adunări Naționale împotriva scumpirii carburanților.

După o ședință la Ministerul Economiei și Infrastructurii, s-a propus inițierea unui grup de lucru și s-a convenit ca reprezentanții desemnați de protestatari să efectueze propriile calcule în baza datelor oferite de ANRE și să vină cu propuneri concrete de modificare a Metodologiei de formare a prețurilor la carburanți.