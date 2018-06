Jurnalist, despre “circul” de la Gaudeamus: ceea ce se întâmplă sub ochii noștri nu este decât o manifestare de bădărănie și marasm

Noul primar de Chişinău, Andrei Năstase, este taxat dur pentru show-ul ieftin, organizat în faţa cinematografului Gaudeamus, al cărui proprietar a decis demolarea sa. Jurnalistul Nicolae Federiuc scrie, într-un material publicat pe blogul său că acţiunile PPDA şi ale lui Andrei Năstase sunt “o manifestare de bădărănie și marasm”.



“În fond, ceea ce se întâmplă sub ochii noștri nu este decât o manifestare de bădărănie și marasm, prin care se încearcă să fie întreținută flacăra aprinsă din disperare pe data de 3 iunie. Este o demonstrație pe viu a modului în care va fi guvernată capitala cel puțin un an de zile de acum încolo. Cu posibilitatea extinderii acestei mitocănii politicianiste la scară națională. De ce nu, dacă există atâția oameni care pun botul?”, scrie Nicolae Federiuc.



Autorul citat consideră că această problemă putea fi rezolvată într-un mod civilizat şi rezonabil.



“Da, vechea administrație a capitalei a comis multe ilegalități și este foarte probabil ca și în cazul acestei privatizări să existe anumite semne de întrebare. Totuși, dacă există bănuială rezonabilă, te apuci și cercetezi, civilizat și documentat. În plus, nu poți pretinde că vorbești din perspectiva unui cetățean de rând după ce ai fost ales primar, asta dacă înțelegi pe deplin rolul pe care ți l-ai asumat. Există mecanisme, multe și legale, care-ți permit să faci lumină, nu dai cu bâta în cap, ca un apucat, unor muncitori care nu au absolut nimic în comun cu războiul tău. Se vede de la o poștă că se joacă un scenariu, cel al victimizării agresive, dacă putem spune așa”, notează autorul citat.



“Năstase a intrat în primărie cam tot așa cum au intrat bolșevicii în Kremlin, în 1917, cu ciubotele murdare, și teamă mi-i ca lucrurile să nu evolueze în aceeași direcție. Or, bolșevicii tot aveau aplaudaci care erau convinși că dreptatea e de partea lor, inclusiv atunci când l-au împușcat pe țar, cu toată familia lui”, conchide Federiuc.