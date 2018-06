Fructul pasiunii este cel mai bun afrodisiac și previne bolile cardiace

Fructul pasiunii sau maracuja, este orginar din America de Sud și este cunoscut pentru beneficiile sale asupra sănătății. De la acest fruct se consumă miezul galben, dar și frunzele, considerate un bun analgezic.



Consumul unui pumn de fructe furnizează 25% din doza zilnică recomandată de vitamina A, esențială pentru sănătatea vederii, a pielii, regenerarea celulară și pentru reproducere.



Fructul pasiunii este bogat și în vitamina C, prevenind îmbătrânirea prematură și asigurând eficiența sistemului imunitar.



Beneficii maracuja



Este eficient în astm. Potrivit studiilor, prin conținutul de flavonoizi, maracuja ameliorează simptomele celor care suferă de astm.



Protejează tubul digestiv. Aceste fructe protejează stomacul și previn apariția gastritei și a ulceurlui. De asemenea este un bun laxativ ce îmbunătățește tranzitul intestinal.



Recomandat în curele de slăbire. Curăță intestinul gros și favorizează dezvoltarea unei bacterii ce duce la îngrășare.



Este cel mai bun afrodisiac. Cercetătorii susțin că acest fruct are capacitatea de a îmbunătăți performanțele sexuale. Totodată, el este bun în combaterea infertilității.



Datorită conținutului său bogat în antioxidanți, flavonoizi și substanțe cu rol enzimatic, fructul pasiunii are efecte benefice în cazul hipertensiunii arteriale, în problemele menstruale și în sarcină.



Este considerat un bun calmant. Maracuja ajută în cazul insomniei și al tulburărilor nervoase, contribuind la destinderea corpului în momentele stresante.



Vitamina C din fructul pasiunii ajută la repararea țesuturilor, prevenirea bolilor de inimă, dar și a cancerului.



Vitamina A este bună pentru sănătatea pielii, eliminând radicalii liberi ce provoacă leziuni.