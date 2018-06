Frumoase, dar toxice

Deşi aduc stropul de culoare de care este nevoie într-o locuinţă, sunt plante care reprezintă un pericol atât pentru copii, cât şi pentru animalele de companie. Frunzele și rădăcinile acestora conțin substanțe care provoacă greață, probleme digestive sau repiratorii.



Cala

Miresele optează de multe ori pentru cale pentru a-și orna buchetul, și pe bună dreptate: sunt flori spectaculoase. Totuși, frumusețea lor ascunde un pericol: sunt toxice pentru copiii mici și pentru cățeii sau pisicile de apartament. Dacă sunt înghițite, toate părțile plantei sunt otrăvitoare, pentru că au în compoziție o substanță cunoscută sub numele de oxalat de calciu. Ingerarea poate provoca dificultăţi la înghiţire, stări de vomă, dureri abdominale.



Azaleea

Pe cât de frumoasă, pe atât de periculoasă. În cazul ei, atât florile cât şi frunzele conţin o substanţă ce poate favoriza apariţia iritaţiilor la nivelul pielii, dar şi lăcrimare. Ingerarea poate da dureri stomacale, diaree, vărsături, probleme respiratorii, tulburări ale ritmului cardiac, convulsii şi chiar comă.



Crăciuniţa

Plantă ce completează perfect spiritul sărbătorilor de la final de an, crăciuniţa este o altă floare pe care este bine să o ţii departe de copii şi de animalele de companie. Seva lăptoasă din tulpina şi frunzele acesteia poate declanșa mai multe probleme de sănătate. Printre acestea se numără greaţa, vărsăturile şi arsurile digestive. Chiar și simpla sa atingere poate provoca iritații locale și alergii, în cazul persoanelor sensibile.



Ficusul

Des întâlnit ca plantă ornamentală în birouri și în apartamente, ficusul este periculos datorită unei substanţe toxice pe care o conţine. În timp ce atingerea frunzelor poate provoca iritaţii la nivelul pielii şi mâncărimi oculare (dacă mâna e dusă la ochi), ingerarea favorizează diareea, stările de vomă şi disconfortul abdominal. Dacă ții planta în casă, mut-o într-un loc în care copilul sau animăluțul de companie curios nu are acces.



Mușcata

Lista plantelor periculoase este completată, uimitor, şi de muşcată, floare ce înfrumuseţază ferestrele locuinţelor. Atingerea perişorilor de pe frunze poate da iritaţii la nivelul pielii şi urticarie (la persoanele cu o sensibilitate mai ridicată), iar înghițirea accidentală a diverselor părți ale plantei produce tulburări divestive.



Ce alte plante sunt periculoase



- Leandrul - ingerarea frunzelor/florilor poate provoca dureri abdominale, vărsături, greaţă şi tulburări de ritm cardiac;



- Ledera - frunzele provoacă dificultăţi respiratorii şi chiar convulsii;



- Hortensia – dă vărsături, diaree şi probleme digestive;



- Dieffenbachia – seva plantei este iritantă și toxică. Prin urmare, după manipularea plantei e bine să te speli pe mâini. Amplaseaz-o într-un loc în care nu au acces copiii și animalele de companie.