Ce spun astrele azi, 11 iunie

Berbec

S-ar putea sa fiti principalul sprijin pentru cineva din familia voastra sau din grupul de prieteni; nu tratati acest rol cu superficialitate. Va veti bucura de relatii foarte bune la locul de munca si de armonie atunci cand vine vorba de luarea deciziilor. Este posibil sa apara anumite cheltuieli neprevazute, asa ca fiti cat mai economi in aceasta perioada pentru a nu avea probleme mai tarziu. Daca practicati un sport, aveti grija, caci exista un risc crescut de accidentare, in acest context astral. Ar trebui sa ascultati sfatul antrenorului sau altor specialisti si sa tratati cat mai repede orice problema, cum ar fi o entorsa.



Taur

S-ar putea ca in aceste zile sa va simtiti atrasi de tot ceea ce tine de lux, de ectravaganta: vacante in locatii selecte, o geanta foarte scumpa sau o cina la un restaurant faimos. Chiar daca nu reusiti sa atingeti astfel de teluri in urmatoarea perioada, va veti bucura de un surplus de ambitie ce va da bine la locul de munca. Este posibil sa fiti predispusi la anumite accidente; daca utilizati substante periculoase sau lucrati in preajma surselor de foc si caldura, fiti cat se poate de prudenti in aceste zile. S-ar putea ca un conflict vechi cu cineva din familie sa ajung in sfarsit la un final, iar persoana respectiva sa isi ceara scuze.



Gemeni

S-ar putea sa fiti prinsi in trecut, sa va cantonati in animtiri ale unei perioade asupra careia nu mai puteti reveni; va veti gandi tot mai des la relatiile pe care le-ati pierdut sau aventurile de care ati avut parte in calatoriile voastre. Aceasta stare de nostalgie ar putea amplifica dorinta de a face anumite schimbari in viata voastra, insa este posibil ca bugetul vostru sa nu poata suporta aceasta ambitie. Incepeti cu un lucru mic, cum ar fi schimbarea pernelor de pe canapea. Daca va confruntati cu dureri de spate, exista anumite exercitii usoare pe care le puteti face si acasa; insa atunci cand durerea persista, ar trebui sa va programati la un medic.



Rac

Va trebui sa va tratati relatiile cu multa seriozitate in aceste zile; astrele prezic schimbari importante din acest punct de vedere. S-ar putea sa va loviti de un obstacol la locul de munca – daca aveti un coleg sau un superior care se lasa convins greu de planurile voastre, perseverati si veti avea parte de succes! Stomacul vostru va fi mai sensibil decat de obicei in aceasta perioada; este posibil sa fiti intoleranti la anumite feluri de mancare, asa ca evitati mancarurile foarte condimentate sau grase. Nu va faceti griji daca situatia voastra materiala pare sa stagneze, deoarece echilibrul bugetului este un semn bun.



Leu

Nu sunteti persoane care sa evite conflictul, insa ar trebui sa apelati la compromis mai des daca doriti sa pastrati armonia in relatii. Daca sunteti dornici de o schimbare, ati putea sa alegeti o locatie noua pentru concediul din aceasta vara; aveti insa grija ca cei dragi sa fie de acord cu locatia aleasa! Este posibil sa fiti nevoiti sa faceti o investitie mare in aceste zile, cum ar fi cumpararea unei masini; aceasta ar putea sa va afecteze puternic bugetul, insa veti trece peste acest impas daca va limitati restul cheltuielilor. Veti fi predispusi migrenelor si durerilor de ochi, iar cauza ar putea fi o problema de vedere.



Fecioara

S-ar putea ca cei din jur sa va puna rabdarea la incercare, insa este foarte important sa demonstrati ca nu sunteti atat de usor de influentat. Este posibil ca un membru al familiei sa va evite din cauza unei datorii sau a unui conflict latent, care asteapta doar prilejul potrivit pentru a izbucni. Nu va faceti griji daca dati peste dificultati la locul de munca, deoarece acestea vor fi oportunitatea perfecta pentru a invata lucruri noi; daca va veti putea adapta usor, cu siguranta veti impresiona persoanele potrivite. Daca simtiti constant nevoia de a avea pe cineva aproape, ati putea sa va interesati si de un animal de companie.



Balanta

S-ar putea sa aveti parte de o zi foarte agitata, cu multa presiune; veti fi nevoiti sa calatoriti foarte mult in oras, in special daca lucrati cu clienti, asa ca purtati mereu incaltaminte confortabila. Nu va ingrijorati daca aveti parte de vise ciudate, deoarece s-ar putea ca acestea sa fie rezultatul stresului din ultima vreme. Evitati mancarea grea inainte de culcare si bucurati-va din plin de timpul liber. S-ar putea sa dati peste o suma substantiala de bani, insa va trebui sa o investiti cu grija; va fi la fel de usor sa o pierdeti. Se anunta o intalnire importanta pentru viitorul vostru, asa ca fiti politicosi in orice situatie.



Scorpion

In aceasta perioada s-ar putea sa realizati cat de importanta este compania celor din jur pentru voi; este posibil ca un vechi conflict sa se rezolve, ceea ce v-ar putea induce aceasta stare. Profitati de ea pentru a le arata celor dragi ca tineti la ei. Aveti grija la dieta, deoarece s-ar putea sa fiti tentati tot mai des de mancarea nesanatoasa sau foarte grasa. Este posibil sa dati de o problema la locul de munca, insa va trebui sa o rezolvati impreuna cu ceilalti colegi. Nu va faceti mereu griji pentru cheltuielile neprevazute, deoarece s-ar putea sa regretati faptul ca ati pierdut o calatorie inedita sau o iesire in oras.



Sagetator

Aveti grija atunci cand negociati pentru un nou contract, deoarece s-ar putea ca cei din jur sa va considere usor de influentat; este in interesul vostru sa le demonstrati opusul! Daca ati incercati in aceasta perioada sa va cereti scuze de la cineva drag, ati putea sa le aratati afectiunea cu o masa pregatita chiar de voi; gestul va fi apreciat mai mult decat o simpla felicitare. Nu uitati ca un numar mic de elemente ar putea schimba complet locuinta voastra, deci ati putea oferi un aer nou camerelor doar mutand mobila. S-ar putea sa aveti probleme cu stomacul, deci aveti grija atunci cand consumati alimente cu o aciditate crescuta.



Capricorn

In sfarsit veti avea sansa de a incepe o relatie frumoasa daca nu aveti inca un partener; sarmul vostru, utilizat asa cum trebuie, va produce efectele scontate. Daca ati incercat pana acum sa convingeti pe cineva sa fie de partea voastra intr-o decizie, veti avea parte de succes! Este posibil ca un membru al familiei sa va surprinda placut cu o veste importanta, asa ca nu va faceti prea multe planuri in urmatoarele saptamani. Incercati sa fiti mai prudenti la locul de munca, in special daca folositi echipament periculos; s-ar putea sa suferiti rani usoare daca nu urmati toate instructiunile pentru propria protectie.



Varsator

In aceasta perioada veti avea parte de multe oportunitati pentru a petrece timpul cu grupul de prieteni. Aveti insa grija la buget, deoarece cheltuielile neprevazute ar putea distruge echilibrul financiar destul de fragil al acestei zile. S-ar putea ca sustinerea familiei in unele decizii sa va ia prin surprindere. Nu uitati sa le multumiti celor dragi pentru ajutorul acordat. Se anunta schimbari bune la locul de munca si este posibil sa va bucurati de admiratia colegilor; nu va lasati insa distrasi de acest lucru, deoarece este posibil sa fiti candidatii perfecti pentru o promovare, ceea ce va necesita toata atentia voastra.



Pesti

Este posibil ca unele decizii luate in trecut sa fie astazi puse la incercare; va fi foarte important sa va mentineti calmul in fata problemelor care apar, in mod constant. Pentru a scapa de tensiunea acumulata in corp, ar trebui sa practicati un sport in aer liber; asta va face bine si trupului, si sufletului si psihicului vostru. Astrele prezic o perioada instabila pentru relatiile voastre, in special relatia cu partenerul. Este posibil sa va confruntati cu un conflict care poate afecta evolutia relatiei sau chiar cu o despartire. Imaginatia voastra va va fi de folos la locul de munca, unde ideile inovative va vor ajuta sa impresionati persoanele potrivite.