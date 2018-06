Iasomia își are originea în zona munților Himalaya și este considerată o plantă sacră. Florile albe, galbene și purpurii ale acestui arbust au un parfum inconfundabil și te îmbie la relaxare. Încă din cele mai vechi timpuri, iasomia a fost folosită pentru prepararea parfumurilor. Chiar și în prezent regăsim parfumuri cu miros de iasomie.



Există mai multe beneficii ale consumului de iasomie, în toate formele ei. Ceaiul de iasomie este o variantă optimă de care putem profita din plin, pentru proprietățile importante și unice.



1. Ajută în cazul depresiei

Consumul acestui ceai o să devină un obicei plăcut pentru tine, atât datorită mirosului plăcut cât și datorită gustului deosebit. Ceaiul te va ajuta să îți relaxezi mintea, inducând o stare plăcută de destindere. Este util în cazul depresiei și a stării de anxietate.



2. Sistemul imunitar

Datorită proprietăților sale antioxidante, ceaiul de iasomie ajută la solidificarea sistemului imunitar, ceea ce te va ajuta să previi atât răcelile puternice cât și apariția altor afecțiuni.



3. Pierderea în greutate

Dacă vrei un ajutor în procesul tău de slăbire, adaugă la dieta ta ceaiul de iasomie. Acesta are un efect de stimulare a organismului și astfel, accelerează arderea caloriilor. Pe lângă o alimentație plănuită eficient, ceaiul de iasomie are un rol ajutător în acest proces.



Încearcă să te bucuri și să profiți din plin de beneficiile ceaiului de iasomie. Aromaterapia, infuzia, consumul sau chiar prezența iasomiei în casa ta, te va încărca cu energie pozitivă și va contribui la starea ta de bine.