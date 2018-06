Ilan Șor o dă în judecată pe Maia Sandu

Președintele Partidului ȘOR, primarul de Orhei Ilan Șor o amenință cu judecata pe președinta PAS Maia Sandu, pe mai multe capete de acuzare, anunțând că e vorba de șapte demersuri împotriva acesteia. Ilan Șor spune într-un mesaj pe Facebook că a recurs la această măsură ca urmare a acuzațiilor nefondate dar și a insultelor pe care le-a făcut Maia Sandu și apropiații acesteia atât la adresa lui, cât și a unor simpli cetățeni.



Ilan Șor a scris că oamenii demult îi cereau s-o trimită în instanță pe Maia Sandu. „Multă vreme oamenii simpli pe care tu de nenumărate ori i-ai înjurat, insultat și i-ai umilit, încercau să mă convingă să te atac în judecată. Dar eu, ca un băiat care a crescut într-o curte modestă, am deprins să rezolv problemele altfel. Însă oamenii au dreptate – mergem în instanță. Apropo, oamenii pe care i-ai insultat și umilit nu ți-au făcut nici un rău. Ei vor să trăiască bine aici și acum. Dar tu, o persoană a promisiunilor deșarte, nu poți accepta așa ceva, ori pentru tine, ca în proverbul cunoscut – „cu cât mai rău, cu atât mai bine”, a scris Ilan Șor



În acest context, el anunță că avocații săi vor depune cel puțin 7 demersuri împotriva Maiei Sandu, pe care o acuză inclusiv de încălcarea Codului Penal, pentru care riscă să stea după gratii. „Te anunț oficial că săptămâna viitoare avocații mei vor depune 7 demersuri împotriva ta, dintre care câteva pentru încălcarea art. 16 al Codului Civil, iar celelalte vor fi depuse la organele de anchetă în legătură cu încălcările pe care le-ai comis și care cad sub incidența art. 176 al Codului Penal și care prevede închisoare de până la doi ani, precum și pe art. 70 al Codului Contravențional”, a anunțat Șir.



Ilan Șor o atenționează pe Maia Sandu să se pregătească să-și ceară scuze pentru toate insultele ei. „În legătură cu aceasta, dragă Maia, având în vedere probele pe care le adun, pregătește-te și pregătește-ți toți prietenii să-și ceară scuze pentru fiecare cuvânt la adresa mea și a simplilor cetățeni care vor să trăiască bine în Moldova aici și acum”, a atenționat-o Ilan Șor pe Maia Sandu.



Amintim că Maia Sandu l-a amenințat pe Facebook pe Ilan Șor că îl va da în judecată pentru calomnie, după ce tot ea a adus mai multe acuzații neprobate la adresa primarului de Orhei, dar și a altor membri ai echipei acestuia, insultând și simpli cetățeni doar pentru că sunt susținători ai Partidului ȘOR.