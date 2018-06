Alternative sănătoase și energizante la cafea

Cafeaua este băutura cu care ne începem ziua. Ea ne oferă un stimul de energie și ne răcorește în zilele calde de vară când este preparată rece. Se pare că persoanele care beau în mod obișnuit cafea par să aibă un risc mai scăzut de diabet zaharat și unele forme de cancer. Însă, dacă ești în căutare de alternative la cafea, iată care sunt cele mai bune opțiuni.



Ceai verde matcha

Matcha este pulberea de ceai verde obținută prin măcinarea frunzelor de ceai verde. Ea se adaugă în apă fierbinte pentru obținerea unui ceai verde aromat. Prezența frunzelor mărește nivelul cofeinei la aproximativ aceeași cantitate de cofeină pe care o conține o ceașcă de cafea. Mai mult, matcha oferă un efect calmant datorită aminoacidului L-theaninei. În plus, pulberea este bogată în antioxidanți, în special un subtip numit polifenoli.



Suc de lămâie-grasă

„Lămâia-grasă este o sursă concentrată de vitamine A, C și E, precum și mineralele fier, calciu, magneziu și aminoacizi”, spune nutriționistul Maggie Moon. Mai mult, substanțele nutritive prezente în sucul de lămâie-grasă oferă o creștere a energiei similară cu cea oferită de cafea.



Ceai de ginseng

Cafeaua te ajută să te concentrezi, ceea ce pare să facă și substanțele nutritive prezente în ceaiul de ginseng. Acesta este considerat remediul pentru ameliorarea mai multor probleme de sănătate, inclusiv răceala, oboseala cronică etc. Ceaiul de ginseng poate fi preparat din rădăcini, pulbere de rădăcini sau alte părți ale plantei. Iubitorii de cafea pot fi atrași de aroma lui naturală amară.



Suc de rodie

Rodia este un fruct bogat în antioxidanți. „Studiile de laborator au arătat că proprietăţile acestui suc pot îmbunătăți considerabil sănătatea inimii, păstrând flexibilitatea arterelor principale şi reducând inflamaţiile la nivelul vaselor de sânge şi prevenind acumularea plăcii bacteriene”, conform Csid.ro.



Apă

Nu există nicio modalitate mai bună de a lupta împotriva deshidratării și creșterea energiei decât cu un pahar de apă rece. În plus, vara este anotimpul în care hidratarea este extrem de importantă. Un organism hidratat prezintă o creștere a funcției cognitive și gastrointestinale, împreună cu performanța fizică.

Recomandat este să bei apă înainte și după ce bei cafea. Mai mult, nu bea mai mult de două cești de cafea pe zi.