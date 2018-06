Ce spun astrele azi, 8 iunie

Berbec

In aceasta perioada veti actiona in baza instinctelor si sentimentelor; veti fi mai imprudenti decat de obicei in relatiile voastre. Din aceasta cauza, este posibil ca in sfarsit sa ii spuneti cuiva ceea ce simtiti cu adevarat, indiferent daca aceste sentimente sunt pozitive sau negative. Evitati semnarea contractelor astazi, deoarece s-ar putea sa nu fiti atenti la detaliile importante. Daca aveti oportunitatea pentru un rol mai bine platit la locul de munca, incercati sa discutati despre noile responsabilitati inainte sa acceptati pozitia. Este posibil sa suferiti de dureri de gat si umeri, cel mai probabil din cauza tensiunii acumulate in corp.



Taur

S-ar putea sa aveti probleme cu argumentarea deciziilor voastre, ceea ce ii va determina pe cei din jur sa se indoiasca de abilitatile de care dispuneti. Daca aveti probleme financiare in aceasta perioada, incercati sa renuntati la anumite obiceiuri costisitoare pentru cateva zile, pentru a reechilibra bugetul. Aveti grija atunci cand pasiti pe suprafete periculoase, deoarece este posibil sa alunecati si sa suferiti un mic accident. S-ar putea ca cineva din familie sa va contacteze in legatura cu o idee pentru o afacere; nu va lasati purtati de val si fiti atenti la toate detaliile inainte sa acceptati propunerea.



Gemeni

Veti reusi sa ii convingeti pe ceilalti de planurile voastre cu mare usurinta, pentru ca nu va lipsesc capacitatile de negociere. Aveti grija la alimentele pe care le consumati, deoarece veti fi predispusi la probleme cu digestia. S-ar putea sa fiti insarcinati cu responsabilitatile unui coleg de la serviciu in urma esecului acestuia; incercati sa nu va laudati cu acest lucru pentru a mentine o relatie cat mai armonioasa. Familia va fi un sprijin important in acest zile, insa s-ar putea ca relatia cu copiii sa fie supusa la incercari. Nu va folositi de timpul petrecut impreuna pentru a va varsa naduful asupra lor, ci incercati mai degraba sa uitati de griji.



Rac

Incercati sa fiti mai ingaduitori cu propria persoana, sa nu mai fiti atat de exigenti cu voi insiva, mai ales in privinta lucrurilor care nu au prea mare importanta; nu este sfarsitul lumii atunci cand gresiti si va permiteti sa va indepliniti un moft din cand in cand. S-ar putea sa dati peste o problema in familie, insa atata timp cat sunteti dornici sa pastrati armonia si sa apelati la un compromis, veti depasi momentul cu succes. Este posibil sa aveti parte de un venit surpriza in acest zile, asa ca nu va ignorati apelurile! Starea emotionala poate fi usor afectata si de energia celor din jur, asa ca petreceti mai mult timp cu persoane optimiste care stiu cum sa va ridice moralul.



Leu

Daca pana acum nu ati discutat despre viitorul relatiei cu partenerul, s-ar putea ca in aceste zile sa simtiti nevoia unei conversatii despre evolutia voastra. Aceasta nesiguranta cu privire la viitorul vostru ar putea sa se simta si la locul de munca, unde va veti intreba daca ati facut alegerea potrivita in cariera. S-ar putea ca familia sa isi exprime ingrijorarea cu privire la deciziile voastre; desi acest lucru este de apreciat, nu va lasati influentati de perspectiva acestora. Incercati sa fiti prudenti daca practicati un sport sau un hobby periculos, deoarece s-ar putea sa fiti mai neatenti decat de obicei.



Fecioara

Este posibil sa semnati un contract important in aceasta perioada, cum ar fi pentru o locuinta noua sau pentru un loc de munca, asa ca presiunile vor fi destul de crescute. Veti fi sociabili si va veti dori sa petreceti cat mai mult timp impreuna cu grupul de prieteni, insa s-ar putea ca orarul ocupat sa nu va permita acest lucru si asta va va intrista. Este mai usor decat credeti sa raciti vara, deci fiti atenti la primele semne de boala si tratati problema inainte ca aceasta sa va tintuiasca la pat! Veti avea mai multe sanse sa va apropiati de copii, asa ca nu va faceti griji daca nu ati putut sa fiti alaturi de ei in ultima vreme.



Balanta

S-ar putea ca familia sa va puna in fata faptului implinit in legatura cu o decizie la care aveati si voi dreptul; incercati sa va pastrati calmul si veti putea ajunge la o intelegere. S-ar putea sa impresionati pe cineva la locul de munca, insa acest lucru ar putea sa va aduca responsabilitati in plus. Aveti grija sa nu munciti pana la refuz, deoarece nivelul de energie va fi scazut in aceasta perioada. Daca nu v-ati petrecut timpul liber cu partenerul, s-ar putea ca acesta sa aduca in discutie acest lucru; incercati sa planuiti o calatorie in afara orasului sau o iesire la cina daca nu aveti timp pentru ceva elaborat.



Scorpion

Va asteapta o zi in care veti reusi sa duceti la bun sfarsit tot ceea ce ati inceput in ultima perioada. Cu putina rabdare si compasiune, s-ar putea sa le demonstrati celor dragi ca sunteti prieteni de nadejde si sa fiti inclusi in deciziile lor importante. Incercati sa nu va ganditi doar la profit atunci cand va alegeti un proiect nou la locul de munca; chiar daca rezultatul final este important, ar trebui sa luati in considerare ce v-ar placea sa faceti mai mult in urmatoarea perioada. Nu uitati ca a gresi este omeneste, deci este inutil sa va pedepsiti la nesfarsit pentru o eroare.



Sagetator

Daca aveti datorii financiare fata de un prieten, s-ar putea ca acesta sa aduca suma de bani in discutie; pentru a evita acest lucru, incercati sa scapati de datorie cat mai repede. Este posibil sa va confruntati cu o lipsa de energie in aceasta perioada; veti fi dezamagiti ca nu veti putea participa atunci cand veti fi solicitati de catre prieteni. Daca sunteti nevoiti sa refuzati invitatia cuiva, nu inventati scuze. Este o zi buna pentru a propune ceva inedit la locul de munca, deoarece s-ar putea ca superiorii sa se lase convinsi usor. Este posibil sa calatoriti mult prin oras astazi, asa ca asigurati-va ca masina are plinul facut.



Capricorn

Este posibil sa uitati ceva important astazi, asa ca aveti grija sa notati datele care va intereseaza, pentru a fi siguri. Daca nu reusiti totusi sa evitati confuzia, incercati sa fiti cat mai sinceri atunci cand va cereti scuze. Veti reusi sa fiti alaturi de familie atunci cand acestia sa confrunta cu o problema. Nu va ignorati copiii atunci cand acestia incearca sa va includa in ceea ce ii bucura sau intereseaza, deoarece s-ar putea sa va pierdeti sansa de a va apropia de ei. Daca ati intrat in conflict cu cineva de la locul de munca, incercati sa ajungeti impreuna la un compromis inainte ca aceasta situatie sa va afecteze calitatea muncii.



Varsator

Este posibil ca dieta voastra sa fie principalul motiv pentru care va confruntati cu anumite probleme de sanatate, cum ar fi un stomac sensibil sau somnul agitat. Incercati sa apelati la un profesionist daca nu sunteti siguri de schimbarile necesare. S-ar putea ca partenerul sa se confrunte cu o problema si sa apeleze la voi pentru un sfat; nu tratati acest gest decat cu maxima seriozitate. Se anunta o perioada buna pentru relatiile de la locul de munca, in special daca sunteti noii veniti – colegii s-au obisnuit cu prezenta voastra si sunt convinsi de aptitudinile voastre. Incercati sa evitati cheltuielile care nu sunt absolut necesare.



Pesti

S-ar putea sa incepeti o relatie frumoasa, insa intensitatea sentimentelor ar putea sa va afecteze celelalte aspecte ale vietii; de exemplu, nu va lasati partenerul sa va distraga atentia la locul de munca. Este posibil ca cineva din familie sa incerce sa se apropie de voi; intentiile lor vor fi pozitive, asa ca puteti sa le oferiti o sansa la prietenia voastra. Nu va bazati pe o marire de salariu in viitorul apropiat daca aveti de gand sa faceti o investitie considerabila; cheltuiti doar cat va permiteti la momentul actual. S-ar putea sa fiti neindemanatici in aceste zile, deci fiti mai prudenti, in special in bucatarie.