Anul 2018 - între critici virulente și vizite de lucru



Relațiile Republicii Moldova cu SUA erau văzute la început de an de mulți analiști drept iremediabil compromise. Ambasadorul SUA critica Guvernul și Parlamentul pentru schimbarea sistemului electoral și politici excesive împotriva presei (ruse). Vizita Ministrului de Externe Ulianovschi la Departamentul de Stat a fost considerată de unii comentatori pizmași drept lipsită de sens și de mesaj. S-a ajuns chiar să se spună că toate încercările democraților „de a se pune bine pe lângă autoritățile americane … eșuează”.



Am văzut ulterior ce a urmat. În aprilie și în martie Moldova a fost vizitată de Asistentul Adjunct al Secretarului de Stat Bridget Brink și de o delegație condusă de Congresmanul SUA William Hurd. Tot în aprilie, în cadrul Congresului SUA a fost lansată ideea unei rezoluții cu privire la Republica Moldova, în care Rusiei i s-ar cere să retragă trupele şi munițiile din regiunea transnistreană. Atât speakerul Parlamentului,AndrianCandu, cât și Ministrul de Externe, Tudor Ulianovschi, au efectuat și ei câte o vizită de lucru peste ocean. A fost numit, în sfârșit, după o pauză lungă, ambasadorul Moldovei în SUA. Recent, la întrevederea cu premierul Filip, ambasadorul SUA a făcut aprecieri pozitive la adresa evoluțiilor din Republica Moldova. În cele din urmă, vizita Președintelui PDM în SUA și întâlnirile lui cu congresmenii americani și cu societatea civilă vorbesc despre o temperatură normală a relațiilor moldo-americane.



De altfel și vocile critice au contenit și preferă să ocolească acest subiect. Doar Viorel Țopa de la Frankfurt a preferat să atace direct SUA și guvernul Moldovei în chestiunea construirii unui sediu al Ambasadei SUA în locul Stadionului Republican. Deloc surprinzător, critica a fost reluată de noul primar de Chișinău, Andrei Năstase, care, totuși, a avut bunul simț să nu fie la fel de virulent ca propriul patron.



O nouă relație moldo-americană



După seismul politic din 2015, de la Chișinău, SUA au dorit să readucă relația cu Republica Moldova pe un făgaș predictibil. Două elemente constituiau chintesența noii relații – continuarea cursului pro-occidental și perseverența în reforme.

În același timp, opoziția moldovenească și-a bazat discursul pe o ipoteză care nu s-a adeverit în timp – că americanii au o aversiune în comunicarea cu Partidul Democrat și vor ținti eliminarea lui de la guvernare prin diverse mijloace, inclusiv blocarea finanțării.



PDM a reușit, totuși, să nu dea motive pentru supărări și, în pofida greutăților, și-a onorat angajamentele față de partenerii americani. Abordarea pro-occidentală a fost reconfirmată recent de noua Ambasadoare a Moldovei în SUA, Cristina Bălan, care a punctat într-un editorial pentru Atlantic Council că întărirea parteneriatului cu SUA este necesară în vederea contracarării comportamentului nedorit al Moscovei, care are trupe amplasate pe teritoriul Moldovei.

De asemenea, o serie de reforme, dar și desfășurarea de o manieră democratică a alegerilor locale noi conferă o doză de siguranță că actuala guvernare este pe calea cea dreaptă.



Ce surprize ne rezervă viitorul?



SUA au desigur interese geopolitice în regiune și, din această cauză, ocazional, declară pe diverse căi că vor prefera o majoritate pro-europeană după alegerile din toamnă, deși sunt gata să coopereze cu orice guvern. În acest sens, doleanța lor este în consonanță cu vrerea politică a PDM, care urmărește același obiectiv.

Din acest punct de vedere, victoria opoziției în Chișinău nu pare să deranjeze mult PDM. Întărirea blocului pro-european, în condițiile unei concurențe cinstite, poate crea premise pentru un dialog serios între PDM și opoziția pro-europeană.



Există doar anumite temeri că unele forțe dubioasedin interiorul opoziție pro-europene ar putea după alegeri să facă stânga împrejur și să se alieze cu socialiștii. Observăm deseori complicități îngrijorătoare dintre unii lideri ai opoziției de dreapta și adepții declarați ai Moscovei, precum e RenatoUsatîi. Din această cauză, tocmai în perioada de după alegeri,relația cu SUA ar putea să ne fie de mare ajutor.



Astfel, crearea alianței post-electorale va depinde foarte mult de implicarea partenerilor noștri occidentali. În pofida existenței unor resentimente acute în interiorul partidei pro-europene, un lucru este clar – atât Washingtonul, cât și Chișinăul doresc un parcurs neabătut pentruRepublica Moldova.