Ce spun astrele azi, 7 iunie

Berbec

Incercati sa fiti mai ingaduitori si darnici cu cei din jur; astrele anunta o perioada cu multa negativitate, insa nu din partea voastra. Aveti grija atunci cand ii faceti partenerului reprosuri fara nicio dovada, deoarece atitudinea voastra ii va determina sa se indeparteze. S-ar putea sa aveti probleme si in familie, unde exista un conflict intre generatii; va fi nevoie sa ajungeti la o decizie asupra unei probleme, insa acest lucru ar putea sa dureze foarte mult timp. Incercati sa introduceti o rutina in diminetile voastre; ar trebui sa va treziti mai devreme si sa evitati retelele de socializare pana cand iesiti din casa. Nu uitati de micul dejun!



Taur

Nu este nicio rusine in a recunoaste atunci cand aveti nevoie de ajutor, nu este cazul sa lasati mandria sa va prejudicieze; acest lucru este valabil si pentru viata profesionala, dar si pentru cea personala. Indiferent de ceea ce faceti, veti avea mereu sprijinul prietenilor si al familiei. Daca ati avut probleme cu stomacul in trecut, s-ar putea ca acestea sa va dea noi batai de cap; poate este timpul sa schimbati tratamentul sau chiar sa adoptati o noua dieta. Incercati sa aveti mai multa incredere in aptitudinile colegilor de la serviciu; s-ar putea ca acestia sa va considere aroganti daca incercati sa va ocupati personal de fiecare aspect.



Gemeni

S-ar putea sa intrati in conflict cu un prieten, insa veti putea trece usor peste moment daca reusiti sa ajungeti impreuna la un compromis. Aveti grija sa nu va mintiti partenerul; desi acesta este un sfat general, s-ar putea ca in aceasta perioada lipsa de sinceritate sa va afecteze profund relatia. Unii dintre voi s-ar putea sa va gasiti intr-un impas destul de greu de depasit. Veti reusi sa incheiati cu succes anumite afaceri care va dadeau batai de cap, insa nu va culcati pe o ureche! Se anunta o perioada de instabilitate la locul de munca si va trebui sa fiti pregatiti pentru orice provocare. S-ar putea sa aveti probleme cu rinichii in aceste zile.



Rac

S-ar putea ca sarmul vostru sa fie apreciat atunci cand reusiti sa opriti un conflict doar prin conversatie. Incercati sa va aratati aprecierea fata de prieteni mai des; daca timpul o permite, ati putea organiza o iesire in oras sau chiar o excursie in weekendul viitor. Luati voi initiativa in acest sens, mai ales daca altii nu sunt suficient de curajosi. Este posibil sa va simtiti impovarati de anumite ganduri negative, insa familia va fi alaturi de voi daca alegeti sa cereti un sfat. Mare atentie atunci cand conduceti, deoarece s-ar putea sa va simtiti molesiti, iar reflexele voastre vor avea de suferit. S-ar putea sa reusiti sa investiti intr-un proiect de lunga durata.



Leu

S-ar putea sa va bucurati de un eveniment special in aceste zile, eveniment care ar putea sa va surprinda, in cele mai multe din cazuri, placut. Se anunta o perioada agitata pentru relatiile voastre, asa ca ar trebui sa aveti in vedere o posibila despartire sau chiar inceputul unei noi relatii. Veti fi tentati sa intrati in conflicte la locul de munca, in special daca va simtiti superiori fata de colegi; incercati sa evitati acest impuls deoarece este foarte important sa mentineti echilibrul cu ceilalti. S-ar putea sa va confruntati cu foarte multe pofte astazi, insa ar trebui sa va limitati doar la cateva si sa consumati totul in moderatie – excesele va pot afecta sanatatea.



Fecioara

Daca nu va impacati cu vremea si temperaturile ridicate, s-ar putea ca sanatatea voastra sa fie afectata: tensiune, puls marit, moleseala, stari de greata sau alte probleme. Incercati sa luati toate masurile pentru a va proteja corpul! S-ar putea sa aveti oportunitatea pentru o reuniune cu cineva drag, iar aceasta experienta va va influenta starea in tot restul saptamanii. Daca ati economisit in ultima vreme, va permiteti astazi un moft, in special daca v-ati simtit impovarati la locul de munca. Incercati sa socializati mai des cu cei din familie, deoarece s-ar putea ca acestia sa se ingrijoreze atunci cand evitati orice intalnire.



Balanta

Nu va lasati influentati de cei din jur, in special daca acestia au in plan lucruri ce incalca principiile voastre. In plan profesional, veti fi monitorizati, pe parcursul zilei. S-ar putea ca talentul vostru de a ramane calmi in orice situatie sa reprezinte un atu important in ochii superiorilor; nu fiti foarte modesti atunci cand acestia isi verbalizeaza aprecierea! Este posibil ca partenerul sa amane un plan pe care l-ati discutat in urma cu foarte mult timp; nu priviti acest lucru ca pe o insulta la adresa voastra, ci incercati sa ii intelegeti. S-ar putea ca stresul din ultima vreme sa va provoace palpitatii sau dureri de stomac, deci incercati sa va relaxati mai des.



Scorpion

Familia va va pune rabdarea la incercare prin anumite decizii cu care nu sunteti de acord, insa va fi foarte important sa va pastrati calmul, atunci cand va argumentati punctul de vedere. S-ar putea sa fiti pusi in situatia de a semna un nou contract la locul de munca, insa daca nu sunteti de acord cu termenii impusi, aceasta este oportunitatea perfecta pentru a face o schimbare in cariera voastra. Incercati sa fiti mai rabdatori cu persoanele tinere din jurul vostru, care nu au suficienta experienta de viata; copiii ar putea prezenta o provocare astazi, insa veti putea ajunge la o intelegere mai usor daca ii lasati sa isi argumenteze alegerea.



Sagetator

Este posibil ca un prieten apropiat sa va surprinda cu un secret, insa aveti grija cum alegeti sa reactionati, in special daca sunteti prima persoana care afla. Incercati sa fiti mai organizati la locul de munca; daca nu aveti inca o agenda, este timpul sa investiti in una. Daca nu stiti cum sa va folositi timpul liber, ati putea sa va inscrieti la un curs pentru o limba straina sau orice alta activitate care va intereseaza. Acesta ar fi prilejul perfect pentru a socializa, din vreme ce astrele vor incuraja in aceasta perioada intalnirile ce ar putea avea un impact asupra viitorului vostru; fiti diplomati, caci nu puteti sti niciodata cand veti avea nevoie de cineva.



Capricorn

Veti fi principalul sprijin pentru cei dragi, iar calmul vostru ii va linisti. Aveti insa grija sa nu va lasati afectati profund de situatia acestora, deoarece propria stabilitate emotionala este la fel de importanta. S-ar putea sa aveti parte de mult spor la locul de munca. Situatia financiara ar trebui sa se imbunatateasca in aceste zile; este posibil sa va bucurati de o suma neasteptata de bani, cum ar fi un prieten care va inapoiaza o datorie. Incercati sa fiti mai rabdatori cu copiii si veti observa cum relatia dintre voi se imbunatateste. Nu uitati sa va implicati partenerul in deciziile pe care le luati pentru familia voastra.



Varsator

S-ar putea sa aveti parte de un flirt intens cu o persoana pe care nu o cunoasteti de mult timp; aveti insa grija sa comunicati clar despre intentiile voastre. Veti fi tentati sa faceti o schimbare la propria aparenta, insa acest lucru ar putea fi limitat de situatia financiara. Se anunta o perioada plina de tensiune in familie, asa ca evitati sa petreceti foarte mult timp impreuna astazi, mai ales daca acumulati si nervii de la serviciu; de asemenea, nu raspundeti provocarilor din partea anumitor persoane dragi care isi doresc mereu sa discute in contradictoriu. Va fi bine si pentru sanatatea voastra sa va indepartati de aceasta energie negativa.



Pesti

In aceasta perioada va trebui sa apelati la talentul vostru de a ii citi pe cei din jur, in special cu privire la sinceritatea acestora. S-ar putea ca viata de cuplu sa fie afectata de anumite probleme financiare destul de deranjante; incercati sa modificati planul de buget impreuna cu partenerul, discutati pentru a gasi solutiile cele mai bune. Este posibil sa aveti probleme cu gleznele sau incheieturile. Daca sunteti nevoiti sa stati in picioare sau sa ridicat obiecte grele, incercati sa va masati membrele in fiecare seara si sa aplicati o lotiune pentru dureri de muschi si articulatii. Cineva din familie s-ar putea sa va sune in legatura cu un imprumut de bani.