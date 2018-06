Voronin, despre Năstase: Nu ştiu dacă poate conduce o bicicletă, darămite să administreze un întreg oraş

Liderul Partidului Comuniştilor, Vladimir Voronin, are mari îndoieli în capacităţile manageriale ale noului primar de Chişinău, Andrei Năstase. În cadrul emisiunii Important, de la TVC 21, Voronin a declarat că Năstase nu are nici practică administrativă, nici echipă pentru a realiza ceva în Chişinău.

„Andrei Năstase nu are experienţă, el nu a condus oamenii. Nu ştiu dacă ştie să conducă bicicleta, dar oamenii nu i-a condus niciodată. Să fii procuror jumătate de an, asta nu însemană să ştii să conduci oamenii”, a declarat Voronin. „Nu are practică administrativă, nu are nici timp, nici echipă”, a adăugat liderul PCRM.

În cadrul aceleiaşi emisiuni, Vladimir Voronina anticipat şi o luptă strânsă între Andrei Năstase şi liderul PAS, Maia Sandu, pentru supremaţia în cadrul unei eventuale coaliţii electorale între cele două formaţiuni.

„Între Maia Sandu şi Andrei Năstase va fi o luptă crâncenă. Maia Sandu nu va ceda. Între ei vor mari neînţelegeri. Năstase consideră că s-a întărit, devenind primar, însă Maia Sandu l-a susţinut la ultimele alegeri. Mai departe va fi cu totul altă poveste”, a conchis liderul PCRM.