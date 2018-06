Voronin: PCRM va avea un candidat la următoarele alegeri locale în Chișinău

Partidul Comuniștilor va avea un candidat la alegerile locale din municipiul Chișinău, care vor avea loc în anul 2019. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, în cadrul emisiunii „Important” de la postul de televiziune TVC21. Potrivit lui, comuniștii și la alegerile noi din capitală au avut o candidatură, dar nu s-au înscris în cursă pentru a nu o expune doar pentru un an de mandat, transmite IPN.





Despre rezultatele alegerilor locale noi din municipiul Chișinău liderul PCRM menționează că primarul ales nu se va descurca în funcție și că Andrei Năstase a venit la conducerea capitalei doar ca să folosească instituția pe post de trambulină pentru alegerile parlamentare, dar nu ca să rezolve problemele chișinăuienilor. În ceea ce privește rezultatul scrutinului de la Bălți, Vladimir Voronin spune că acesta a însemnat un vot de protest împotriva celor care au capturat administrația publică locală în ultima perioadă.

Totodată, liderul comuniștilor spune că PCRM va participa la parlamentare și pe listele electorale, și pe circumscripțiile uninominale. Vladimir Voronin a declarat că încă nu a decis în care circumscripție va candida. Politicianul afirmă că partidul său este preocupat destul de mult de problema trădării din partea deputaților și încearcă să găsească o soluție pentru aceasta.

În altă ordine de idei, Vladimir Voronin spune că are foarte mare interes ca de pe arena politică din Republica Moldova să dispară liberalii. „Vreau să-i scufund și am să contribui cu tot ce am să pot pentru că ei nu sunt patrioții neamului Republicii Moldova”, a declarat președintele PCRM. Potrivit lui, liderul PL, Mihai Ghimpu, luptă împotriva statalității și împotriva limbii.