Ambasadoarea Valeria Biagiotti: Italia sprijină soluționarea conflictului transnistrean și nevoia de securitate a Moldovei

În calitate de unul dintre principalii parteneri economici și comerciali ai Republicii Moldova, Italia este interesată de orice inițiativă, menită să îmbunătățească climatul de afaceri, inclusiv pe ambele maluri ale Nistrului, să contribuie la consolidarea securității țării, precum și să susțină voința Moldovei de a contribui la stabilitatea și securitatea în Europa. Declarații în acest sens a făcut Ambasadoarea Italiei Valeria Biagiotti în interviul pentru IPN „Moldovenii sunt bine integrați și apreciați de populația italiană”.





„După cum știți, în acest an Italia deține și Președinția OSCE. Prin urmare, muncește activ, prin intermediul Reprezentantului Special Franco Frattini, la promovarea progreselor în procesul de reglementare transnistreană. Chiar acum câteva zile, a avut loc la Roma reuniunea fructuoasă în formatul 5+2, la care am avut onoarea să particip și eu și care s-a încheiat cu angajamentul de a realiza, până la sfârșitul acestui an, toate aspectele ce țin de „pachetul din opt puncte”. Considerăm că acest rezultat este unul foarte încurajator”, a spus Ambasadoarea.

„Italia este încântată să găzduiască și să contribuie la prezența unui pluton de soldați moldoveni în cadrul grupării de forțe multinaționale Vest (Multinational Battle Group West) a misiunii KFOR în Kosovo, comandată de aceasta. Apreciem și susținem voința Moldovei de a contribui la stabilitatea și securitatea în Europa. Chiar pe 8 iunie curent va veni în Moldova Șeful Statului Major al Apărării Italiene pentru a participa la ceremonia de plecare a unui nou contingent de soldați moldoveni. Iar recenta donare de echipament militar pentru armata Moldovei reprezintă încă un gest al colaborării progresive”, a declarat Valeria Biagiotti .

Șefa Misiunii diplomatice a evidențiat, de asemenea, colaborarea ce există între cele două Forțe ale Carabinierilor moldoveni și italieni, care au condus la numirea unui ofițer de legătură italian, Colonelul Mauro Conte, în calitate de consilier al Comandantului General al Trupelor de Carabinieri din Moldova.

„Au fost întreprinse numeroase inițiative, inclusiv cursuri și vizite de studiu pentru a susține carabinierii moldoveni în procesul de reformă și modernizare a propriei structuri. În fine, sunt foarte mulțumită că am putut contribui la organizarea unui curs de limbă italiană pentru 35 carabinieri moldoveni, care va duce la o colaborare și mai strânsă, a afirmat Ambasadoarea Italiei la Chișinău, Valeria Biagiotti în interviul pentru IPN.