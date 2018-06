Congresmanul american Pete Olson, la întrevederea cu Vlad Plahotniuc: Iubim Moldova. Este o ţară minunată și un aliat pentru noi

Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, efectuează în aceste zile o deplasare în Statele Unite ale Americii, unde are programate mai multe întâlniri cu lideri politici, membri ai societății civile și reprezentanți ai mediului universitar american”, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii, transmite Ziarulnational.md.



Potrivit sursei citate, liderul PD a avut o întrevedere, ieri la Houston, cu congresmanul de Texas, Pete Olson, care este și președintele Grupului parlamentar SUA – Moldova.



„Mi-a făcut o deosebită plăcere să-l revăd pe domnul congresman și este o mândrie pentru mine să-l pot considera prieten. Am discutat subiecte diverse din domeniul economico-social, reformele realizate, dar și o temă foarte importantă pentru Moldova – securitatea energetică. Am discutat de asemenea despre alegerile parlamentare care urmează și despre relațiile moldo-americane în general”, a declarat Vlad Plahotniuc, citat de comunicatul de presă.



Liderul PD a afirmat în cadrul întrevederii că R. Moldova lucrează în această perioadă pentru asigurarea alternativei energetice a țării, informându-l pe congresmanul american (care e și membru în Comisia pentru Energie și Comerț a Camerei Reprezentanților) despre construirea gazoductului Ungheni – Chișinău.



„Domnul Olson e un bun cunoscător al temelor energetice și a fost interesat de eforturile R. Moldova de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie. Categoric țara noastră are nevoie de alternativa energetică și eforturile continuă foarte serios în această direcție”, a subliniat Vlad Plahotniuc.



Pete Olson a ținut să transmită un mesaj în numele celor 800 de mii de oameni din statul Texas pe care îi reprezintă. „Iubim Moldova. Este o ţară minunată și un aliat pentru noi. Îndemn să muncim împreună și să devenim mai apropiați, așa cum am devenit în ultimul an de zile. Avem o relaţie foarte bună; să o fortificăm și să o facem mai puternică”, a spus Pete Olson, potrivit sursei citate.



Alături de președintele PDM, Vlad Plahotniuc, la întâlnirea cu congresmanul american au fost prezenți vicepreședinții partidului Andrian Candu și Vlad Cebotari.