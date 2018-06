Ce spun astrele azi, 4 iunie

Berbec

Ar trebui sa nu mai asteptati ca toate problemele voastre sa se rezolve de la sine – sau sa fie rezolvate de catre altcineva! Incercati sa va luati propriul destin in maini mai des si veti observa cum orice situatie se va imbunatati. S-ar putea ca in viata de cuplu sa aveti parte de o perioada nelinistita; va veti confrunta cu o stare de anxietate, insa singura solutie este sa vorbiti deschis cu partenerul. Este posibil sa va fi pus sperantele intr-o marire de salariu la locul de munca, dar ar trebui sa fiti prudenti in cheltuielile ce nu sunt necesare. S-ar putea sa va confruntati cu un puls ridicat sau alte probleme cu inima.



Taur

Va veti bucura de multa energie si de o atitudine pozitiva in aceste zile. Aveti grija atunci cand va laudati cu reusitele din ultimul timp, deoarece s-ar putea sa ii determinati pe cei din jur sa va evite. Fiti mai atenti la primele semne ale unei probleme de sanatate, in special daca aveti tendinta sa asteptati pana in ultimul moment. Optimismul vostru va fi apreciat la locul de munca, in special de catre ceilalti colegi; veti reusi sa ii determinati sa priveasca partea plina a paharului. In schimb, s-ar putea sa aveti probleme de comunicare cu partenerul, cel mai probabil din cauza unor probleme financiare; nu va dati batuti si incercati sa vorbiti cat mai deschis!



Gemeni

Va doriti sa vedeti rezultatele muncii voastre imediat, insa acest lucru este imposibil; astrele va indeamna sa aveti mai multa rabdare in aceasta perioada. Din aceasta cauza, s-ar putea sa va simtiti frustrati si dezamagati; foarte putine lucruri vor reusi sa va ridice moralul. Nu refuzati compania celor dragi, deoarece evitarea acestora poate doar sa va inrautateasca starea. Desi nu este neaparat solutia perfecta in cazul unei deficiente, soarele este o foarte importanta sursa de vitamina D. De asemenea, s-ar putea sa simtiti nevoia de mai mult timp petrecut in natura, departe de grijile zilnice; profitati de impuls!



Rac

S-ar putea sa va simtiti impovarati de o veste primita recent sau chiar de secretul cuiva drag, care v-a facut confidente. Veti avea parte de inspiratie la locul de munca si veti dori sa puneti in aplicare foarte multe idei, insa va trebui sa va limitati la un numar mic de schimbari, ceea ce s-ar putea sa fie frustrant. S-ar putea sa dedicati mai mult timp carierei decat celor dragi si veti fi tentati sa ignorati incercarile celor din familie de a va invita la evenimente sau ocazii speciale. Ar trebui sa tineti cont de faptul ca prezenta voastra, oricat de scurta, va bucura un numar mare de persoane – iar o pauza de la grijile zilnice va poate face bine.



Leu

Aveti grija atunci cand discutati in contradictoriu, in special cu partenerul. Desi doriti sa va impuneti propria perspectiva, sa nu fiti surprisingi daca persoana in cauza refuza sa va asculte; aceasta va fi o reactie la atitudinea voastra. Este posibil ca cineva din familie sa va contacteze pentru a va da o veste importanta, deci nu stati prea departe de telefon. Daca ati fost tentati sa practicati un sport de echipa, aceasta este perioada perfecta; veti avea parte de un tonus bun si s-ar putea sa gasiti foarte usor parteneri. Fiti prudenti cu bugetul vostru; s-ar putea sa se iveasca oportunitatea unei investitii importante, insa aceasta nu apare tocmai la momentul oportun.



Fecioara

S-ar putea sa fiti mai obiectivi decat de obicei; deciziile voastre nu vor fi ghidate de sentimente sau de instincte, deci ati putea sa va ocupati de afaceri si investitii in aceasta perioada. Nu va lasati manipulati de catre parteneri, in special daca acestia refuza mereu sa ajunga la un compromis. Este posibil sa simtiti nevoia unei schimbari in viata personala, iar cei din familie vor fi alaturi de voi in decizia voastra. Atentie la abuzul de alcool, in special daca v-ati planificat multe iesiri in aceasta perioada; nu este recomandabil sa depasiti limitele. Incercati sa comandati un pahar din vinul casei, nu o sticla; altfel, riscati ca ficatul vostru sa fie afectat.



Balanta

S-ar putea sa dati peste dificultati in relatia cu cei tineri din familie, in special copiii sau fratii mai mici; este de datoria voastra sa luati in considerare si perspectiva lor asupra unei probleme. Veti da dovada de initiativa la locul de munca si cei din echipa vor fi placut impresionati de aptitudinile voastre. Incercati sa stati departe de teorii ale conspiratiei, deoarece s-ar putea sa va confruntati cu o stare de neliniste in aceste zile, iar astfel de discutii ar putea sa va influenteze in mod negativ. Este posibil ca in ultimele zile sa fi adunat multa tensiune in corp; daca aveti timpul necesar, ar trebui sa va programati la un masaj.



Scorpion

S-ar putea ca cei din jur sa profite de generozitatea voastra, asa ca aveti grija pe cine alegeti sa ajutati. Se anunta schimbari in grupul de prieteni; este posibil ca o persoana din grup sa admita ceva important. Nu va lasati atrasi in cercurile de la locul de munca, in special daca persoanele respective isi arata dispretul fata de colegi; daca alegeti sa va concentrati asupra propriilor sarcini, va veti bucura de zile pline de armonie. Este posibil sa intampinati un flirt; se anunta o relatie scurta, dar cu sentimente puternice. Astazi ar trebui sa fiti prudenti cu alimentatia; alegeti sa mancati doar din surse incercate.



Sagetator

Se anunta schimbari in viata profesionala, insa ramane de vazut daca acestea vor fi pozitive sau nu. Este timpul sa va folositi si de un plan B in deciziile sau proiectele voastre; chiar daca neprevazutul ar putea deveni o problema pentru oricine, este indicat sa nu fiti prinsi nepregatiti, sa aveti mai multe optiuni la indemana. Incercati sa nu va cereti scuze daca nu ati gresit; desi sunteti dornici sa mentineti o relatie armonioasa in familie, nu ar trebui sa fiti singurii care fac compromisuri. Este posibil sa va simtiti obositi in aceste zile, asa ca apelati la un supliment alimentar cu vitamine si incercati sa va odihniti mai mult.



Capricorn

In aceste zile, sunteti prietenii perfecti pentru oricine se afla la ananghie; veti fi darnici si rabdatori chiar si atunci cand cei dragi isi varsa naduful asupra voastra. Daca va aflati in perioada de recuperare dupa un accident sau o boala, tineti cont de sfaturile medicului si va veti vindeca repede. S-ar putea sa treceti printr-o serie de schimbari la locul de munca, ceea ce ar putea sa va strice planurile pentru o promovare; nu fiti dezamagiti, vor mai aparea ocazii de acest gen. Nu va jucati cu bugetul vostru! Tineti cont de cheltuielile pe care le faceti si incercati sa nu depasiti limita saptamanala; daca nu aveti inca o limita, ar trebui sa va impuneti una.



Varsator

Ar trebui sa acordati mai multa atentie micilor placeri, cum ar fi o ceasca de cafea servita dimineata in oras sau o carte noua. Daca v-ati simtit lipsiti de inspiratie in ultima vreme, un astfel de rasfat v-ar face bine. Aveti grija la consumul in exces al substantelor precum alcoolul sau nicotina; veti fi predispusi dependentelor, iar solutia cea mai simpla este evitarea acestora. In sfarsit va veti gasi un aliat in familie atunci cand discutati in contradictoriu. S-ar putea sa luati deciziile gresite la locul de munca daca nu sunteti mai rabdatori si atenti la detalii. Nu ii lasati pe ceilalti sa se ocupe de fiecare aspect al unui proiect!



Pesti

Daca nu va aflati intr-o relatie, s-ar putea ca in aceste zile sa cunoasteti persoana perfecta pentru voi; aveti insa grija, deoarece compatibilitatea intre stilurile de viata ar putea fi factorul decisiv. Nu va lasati manipulati de prieteni, atunci cand nu aveti o parere bine definita. Analizati situatia cu atentie si veti reusi sa ajungeti la o concluzie proprie. Este posibil ca armonia din familie sa fie in pericol in urma unei decizii pripite, insa veti putea trece peste situatie doar cu sustinerea celor din jur; incercati insa, si voi, sa preveniti astfel de incidente. Daca ignorati durerile de care suferiti, s-ar putea ca situatia sa se inrautateasca.