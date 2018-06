Washington Post: Administraţia Trump caută soluţii financiare pentru cazarea lui Kim Jong-Un la un hotel de lux

Administraţia Donald Trump încearcă să găsească soluţii pentru suportarea costurilor cazării liderului Coreei de Nord, Kim Jong-Un, într-un hotel de lux din Singapore, în timpul summitului din 12 iunie, preţul camerei putând ajunge la 6.000 de dolari (5.150 euro), scrie ziarul The Washington Post.



Oficiali americani depun eforturi alături de colegii nord-coreeni pentru organizarea întrevederii între preşedintele SUA, Donald Trump, şi liderul regimului autoritarist de la Phenian. După ce a fost anulat şi apoi reactivat de către Donald Trump, summitul istoric ar urma să aibă loc pe 12 iunie, în Singapore.



"Dar o problemă logistică dificilă este încă nerezolvată, afirmă doi oficiali familiarizaţi cu subiectul. Cine va plăti cazarea la hotel al lui Kim Jong-Un? Statul mândru, dar izolat şi sărac cere ca altă naţiune să achite nota de plată în locaţia preferată: Fullerton, un hotel neoclasic luxos situat în apropierea estuarului Râului Singapore în care tariful unicului apartament prezidenţial costă peste 6.000 de dolari (5.150 euro) pe noapte", explică publicaţia The Washington Post.



Problema achitării notei de plată la hotel este una dintre numeroasele aranjamente logistice pe care echipa condusă de Joe Hagin, adjunctul şefului cancelariei de la Casa Albă, încearcă să le rezolve cu organizatorii nord-coreeni, coordonaţi de Kim Chang Son.



În privinţa achitării notei de plată la hotelul preferat de liderul nord-coreean, Statele Unite ar vrea să suporte costurile, afirmă doi oficiali, dar diplomaţii americani se tem că Phenianul ar putea considera ofensator gestul Washingtonului. În consecinţă, organizatorii americani analizează posibilitatea de a ruga autorităţile din Singapore să suporte costurile cazării lui Kim Jong-Un şi membrilor delegaţiei nord-coreene.



"Este vorba de o ironie şi de o abatere clară de la insistenţa Coreei de Nord de a fi tratată ca partener egal", apreciază Scott Snyder, expert la Institutul american Consiliul pentru Afaceri Externe (Council on Foreign Relations).



Nu este prima dată când regimul totalitarist de la Phenian formulează solicitări financiare îndrăzneţe. În cursul Jocurilor Olimpice de Iarnă din staţiunea sud-coreeană PyeongChang, Guvernul de la Seul a alocat 2,6 milioane de dolari pentru găzduirea membrilor delegaţiei nord-coreeene. La acelaşi eveniment, Comitetul Internaţional Olimpic le-a plătit salariile celor 22 de atleţi trimişi de Coreea de Nord.