Utilizatorii de iPhone nu vor mai intra în panică dacă îşi pierd cheile de la casă sau maşină

Lista rapidă a lucrurilor pe care trebuie să le ai la tine când pleci de acasă („telefoane, chei, portofel”) s-ar putea rezuma pe viitor la „telefoane”. Compania Apple ar putea introduce o nouă funcţie care să permită deschiderea uşilor de la casă şi maşină cu iPhone-ul.



Potrivit Mashable, care citează The Information (h/t Engadget), microcipul NFC (near field communication) din smartphone-ul iPhone - responsabil cu facilitarea tranzacţiilor, cu ajutorul Apple Pay) - ar putea face mai mult decât atât în viitor, potrivit Gândul.



„Modificarea funcţiei NFC, care ar putea fi anunţată luna viitoare, ar putea permite oamenilor să folosească iPhone-urile pentru interacţiune de tip securitate, de la plata unor taxe de drum şi deschiderea uşilor la maşină, până la verificarea identităţilor lor în numeroase modalităţi”, se arată în articolul (via MacRumors).



Tehnologia NFC ar putea fi folosită în numeroase zone, precum industria îngrijirii sănătăţii. Aceste dezvăluiri au legătură cu viitoarea lansare a update-ului iOS 12. Apple lucrează încă din 2014 la acest proiect, alături de HID Global, o companie de securitate care dezvoltă tehnologii de verificare a identităţii şi va anunţa noua funcţie la începutul lunii iunie, în timpul evenimentului Worldwide Developers Conference 2018.



Conferinţa începe în 4 iunie 2018 şi compania Apple ar putea furniza detalii oficiale despre noile funcţii.