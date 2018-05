Ce spun astrele azi, 29 mai

Berbec

Veti fi foarte usor de iritat in aceasta perioada, iar unele persoane ar putea profita de acest aspect pentru a va face rau. S-ar putea ca la locul de munca sa aveti o reactie nepotrivita la o discutie in contradictoriu cu un coleg; acest lucru nu va fi ignorat de catre colegi sau de catre superiori. Se anunta tensiune si in viata de cuplu deoarece veti trai cu impresia ca partenerul se lasa prea des ghidat de emotii. Aveti grija atunci cand calatoriti in afara tarii si nu uitati sa aveti toate actele necesare asupra voastra. Nu ignorati sfaturile celor din jur atunci cand vine vorba de sanatatea voastra, deoarece veti fi predispusi la anumite probleme.



Taur

Este foarte important sa va cereti scuze, atunci cand situatia o cere; daca sunteti sinceri, persoana vizata va fi pregatita sa dea uitatii intregul conflict, iar relatia voastra va putea reveni la normal. Conservati-va relatiile pe care le aveti; s-ar putea sa fie folositoare, la un moment dat. Veti da peste foarte multi stimuli la locul de munca, dar este important sa va alegeti proiectele cu mare grija. Chiar daca un plan suna bine, el trebuie sa fie si usor de aplicat. Nu va creati singuri probleme si fiti cat mai atenti in trafic, deoarece veti avea tendinta sa incalcati anumite reguli. Viata de familie va fi armonioasa iar relatiile de lunga durata vor prospera.



Gemeni

Nu lasati stresul de la locul de munca sa ocupe un loc prea mare in viata voastra; veti fi tentati sa renuntati la un hobby sau chiar la intalnirile cu cei dragi, insa acest lucru poate doar sa va inrautateasca starea de spirit, asa ca nu se merita sa mergeti pe drumul acesta. S-ar putea ca in aceasta perioada sa va impacati surprinzator de bine cu cei din zodia Leului, in special daca relatia este una profesionala. Se anunta evenimente importante in familie de la care nu puteti lipsi; mai mult, unul dintre acestea ar putea sa va priveasca! Aveti prea multe ganduri negative in ultima vreme; cautati sa va relaxati mai des.



Rac

Desi nu sunteti foarte priceputi in ceea ce priveste relatia de cuplu, partenerul va fi rabdator in ciuda temperamentului schimbator de care dati dovada in ultima vreme. Nu va culcati insa pe o ureche, deoarece este important sa va adaptati si sa evitati situatiile ce pot duce la un conflict; tensiunile maresc stresul si chiar nu aveti nevoie de asta. Relatia cu un membru al familiei se va imbunatati in urma unui conflict; daca ati reusit sa ajungeti la un compromis, de acum inainte veti gasi un adevarat sprijin in persoana vizata. Incercati sa va concentrati asupra responsabilitatilor zilnice; o rutina bine definita v-ar putea folosi.



Leu

Nu va aruncati asupra discutiilor in contradictoriu, deoarece s-ar putea sa raniti sentimentele cuiva drag; unele dintre ideile voastre pot fi rigide, asa ca putina flexibilitate nu v-ar strica. S-ar putea sa deveniti agresivi in limbaj atunci cand sunteti pusi in situatii pe care le considerati fara iesire; chiar ar trebui sa lucrati mai mult la temperamentul vostru. Veti da dovada de initiativa la locul de munca si veti fi laudati. S-ar putea ca o persoana pe care o admirati sa va dezamageasca; acest lucru va va demonstra greseala pe care o faceti atunci cand va puneti toata increderea in cineva si le ignorati micile greseli un timp indelungat.



Fecioara

S-ar putea sa fiti nevoiti sa apelati la birocratie in ultima vreme, deci incercati sa va inarmati cu multa rabdare si asigurati-va ca aveti toate documentele necesare pentru a evita amanarea serviciilor de care aveti nevoie. Nu insistati asupra unor subiecte ce se dovedesc a fi o sursa de conflict intre colegii de la serviciu; chiar daca doriti sa va expuneti punctul de vedere, este mult mai important sa va ocupati de viitorul firmei si nu de organizarea unui cerc pentru dezbateri. Veti fi predispusi unor mici accidente, deci aveti grija cand pasiti pe suprafete alunecoase sau daca aveti o activitate profesionala care implica unele riscuri.



Balanta

Desi aveti tendinta sa ii analizati pe cei din jur, in special daca se ofera sa va ajute, ar trebui sa acceptati unele lucruri de la sine si sa va bucurati de relatiile frumoase pe care le aveti. Nu va ganditi de doua ori inainte sa faceti o schimbare importanta in viata voastra de zi cu zi; astrele vor incuraja astfel de initiative. Veti reusi sa evitati un conflict in familie, insa nu inainte sa dati dovada de mult calm si diplomatie; in nici un caz nu va lasati condusi de impulsuri. Chiar daca pacea nu va dura mult, veti avea parte de o perioada de liniste in care puteti imbunatati relatiile. Sunteti dedicati unor cauze sociale, iar acest lucru este demn de admirat.



Scorpion

Nu lasati pe maine ceea ce puteti face astazi! Desi sunteti familiari cu acest proverb, este putin probabil ca ati urmat acest sfat in ultima vreme; daca veti tot amana lucrurile pe care le aveti de facut, la un moment dat veti ajunge sa nu mai stiti pe unde sa scoateti camasa. Daca aveti datorii sau daca aveti putin timp liber pentru a duce la bun sfarsit un proiect, actionati acum. Ati fost atat de stresati in ultima vreme incat ar trebui sa plecati pentru o perioada in afara orasului, departe de locul de munca si de retelele de socializare; ati face bine daca puteti evita si televizorul, deoarece anumite material nu fac decat sa va induca o stare si mai puternica de anxietate.



Sagetator

Ar trebui sa incercati sa fiti mai subtili in ceea ce faceti, dar si in ceea ce spuneti si in modul in care actionati; altfel, riscati ca cei din jur sa isi dea seama imediat de sentimentele voastre sau de alte probleme. Nu va aflati intr-o perioada propice unor investitii de viitor; atentia va va fi distrasa si nu veti putea lua deciziile potrivite. De asemenea, s-ar putea ca viata de cuplu sa atarne de un fir de ata. Daca sustineti ca o despartire este solutia potrivita in acest caz, nu va complaceti intr-o relatie care nu va mai bucura si indrazniti sa faceti primul pas. S-ar putea sa primiti rezultate ingrijoratoare pentru niste analize facute de curand.



Capricorn

In sfarsit ati gasit un grup de prieteni in preajma carora puteti fi voi insiva, fara sa va prefaceti. De asemenea, relatia cu partenerul va avea de castigat daca incepeti sa faceti planuri de viitor impreuna; poate este timpul pentru a face o investitie de lunga durata, cum ar fi un obiect de uz casnic sau chiar un animal de companie. Veti avea nevoie si de timp petrecut singuri, iar cei din jur vor intelege aceasta nevoie. Daca slujba voastra va tine inchisi in birou prea mult, ati putea beneficia in urma unei excursii in aer liber, in special intr-o zona de munte; insa aceasta ar trebui sa presupuna multa miscare in natura.



Varsator

Desi va veti confrunta cu anumite griji, se anunta o perioada fara probleme prea mari, ceea ce ar putea fi o oportunitate importanta pentru voi. Daca ati inceput o relatie de curand, lucrurile merg foarte bine, ba chiar evolueaza! Partenerul ar putea sa va sugereze o cina in oras cu familia lor, ceea ce ar putea sa va intimideze; insa nu va faceti griji, deoarece veti reusi sa cuceriti persoanele pe care le intalniti. La locul de munca veti avea parte de mult succes, insa nu inainte sa fiti nevoiti sa lucrati peste program. Veti avea o vizita placuta la doctor in timpul unui control de rutina, deoarece nu aveti probleme de sanatate.



Pesti

Nu va bucurati de cea mai buna dispozitie in ultima vreme, iar aceasta stare ar putea sa influenteze si viata de cuplu; unele tensiuni pot sa apara din senin. Partenerul va incerca sa va includa in anumite activitati, insa s-ar putea ca acest lucru sa va irite in loc sa va impresioneze. S-ar putea ca un superior sa isi arate admiratia fata de efortul depus in ultima vreme; desi veti fi modesti in timpul aceste discutii, acesta are dreptate, iar efortul vostru va fi rasplatit in curand! S-ar putea ca familia sa aiba o influenta prea mare asupra deciziilor voastre, iar incercarea de a deveni mai independenti va deveni o sursa de conflict.