Orasul Nisporeni a îmbrăcat timp de două zile straie de sărbătoare. Peste 12 mii de oamenii s-au adunat în centrul localităţii la un concert de zile mari

Orasul Nisporeni a îmbrăcat timp de două zile straie de sărbătoare. Ieri, peste 12 mii de oamenii s-au adunat în centrul localităţii la un concert de zile mari, dedicat împlinirii a 400 de ani de la atestarea documentară a oraşului. Pe scenă au urcat artişti de muzică populară, de estradă, nume sonore ale muzicii internaţionale precum Pupo sau Inna. De la eveniment nu au lipsit demnitari, printre care premierul Pavel Filip, liderul Democrat Vlad Plahotniiuc, specherul Andrian Candu. Serbarea a a culminat cu un impresionant foc de artificii.



Pentru a ajunge la sărbătoarea de la Nisporeni, bikerii au parcurs 400 de kilometri prin satele şi oraşele din Moldova. Ei le-au adus locuitorilor de aici un drapel, plin cu mesaje adunate din întreaga ţară.



„I-am adunat pe toți din toate părțile țării ca să venim să felicităm orașul Nisporeni cu hramul și cu sărbătoarea de astăzi.”



Oamenii au fost impresionaţi de spectacolul pe două roţi şi au făcut poze cu bikerii.



La Nisporeni au ajuns şi mai multe ansambluri de fanfară din ţară.



„Îmi place la aceste fanfare sunetele de trompete şi muzicanţii cum sunt îmbrăcaţi.”



„Excelent. Vă spun foarte, foarte sincer. Nici nu am văzut aşa ceva în ochii mei.”



A urmat dansul căluşarilor.



Conducerea din Nisporeni a avut un mesaj pentru localnici, cu ocazia celor 400 de ani de la fondarea oraşului.



„Orașul nostru e viu și sufletul lui încă ne va duce spre noi și noi culmi. Această sărbătoare de astăzi nu ar fi fost posibilă fără fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss”, a spus primarul orașului Nisporeni, Grigore Robu.



„O sărbătoare când noi deschidem ușile în casa mare, care este permanent suficient de încăpătoare”, a spus președintele raionului Nisporeni, Ghenadie Verdeş.



Localnicii au mai fost felicitaţi şi de fostul preşedinte al raionului, Vasile Bâtca.



„Nisporeni este o piatră scumpă fiecare dintre noi lucrăm să o şlefuim să fie cât mai strălucită”, a spus fostul preşedinte al raionului Nisporeni, Vasile Bîtcă.



Apoi, pe scenă au urcat mai mulţi artişti de muzică populară, acompaniaţi de orchestra fraţilor Advahov. Au urmat băieii de la BrioSonores, Natalia Barbu şi alţii.



Mirosul de mici şi frigărui a învăluit întregul oraş.



„Servim care mici, care carene coaptă de porc. Copii apă dulce noi bere.”



„Trăiască care o făcut concertul şi să îi dea Dumnezeu sănătate”



„Superb în raionul Nisporeni încă nu o fost aşa ceva.”



Cei mai mulţi oameni s-au adunat în Piaţa Ştefan cel Mare din Nisporeni la ora 21, când pe scenă au urcat muzicienii de la Zdob şi Zdub.



„Este cea mai preferată trupă a mea din Republica Moldova.”



„Zdubii îmi plac încă de pe vremea studenției. Este o formație pe cinste.”



„Interpretează cântece care reprezintă țara noastră, pentru că sunt tradiționale.”



Oaspeţii serii au fost reprezentanţii guvernării şi liderul Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.



„Mi-aduc aminte în copilărie, mulți ani până acum, veneam prin Nisporeni pentru că frecventam școala muzicală din Nisporeni sau veneam la competițiile sportive. În Nisporeni, căldura oamenilor a rămas aceeași, oameni primitori, buni la suflet, deschiși”, a sous președintele PDM, Vlad Plahotniuc.



Vlad Plahotniuc le-a mai promis locuitorilor din Nisporeni că va construi terenuri de joacă şi sportive în întreg oraşul. Iar preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, a spus că a rămas impresionat de concert.



„O atmsoferă incendiară, o atmosferă frumoasă. Un oraș frumos, cu chipuri frumoase, așa cum merită întreaga țară. Ne bucurăm că împreună cu colegii am reușit să ajungem aici să vă transmitem mesajele de felicitare”, a spus președintele Parlamentului, Andrian Candu.



„Această atmosferă pozitivă pe care o văd astăzi, această atmosferă de dispoziție bună să vă însoțească nu numai azi, dar întotdeauna”, a spus prim-ministru, Pavel Filip.



Ulterior, oficialii au făcut o baie de mulţime.



Zeci de oameni au profitat de ieşirea demnitarilor şi au făcut poze cu ei.



„Multe lucruri bune am auzit din urma lui.”



„M-am dus cu fiica și cu soțul și am făcut o poză cu domnul Plahotniuc.”



Concertul a continuat cu melodiile interpretului italian Pupo.



„Când eram tânără l-am ascultat și îl prefer și acum.”



„E mic, dar are o cuore grande, o inimă mare.”



Sărbătoarea a culminat cu prestaţia cântăreței din România Inna.



La miezul nopții, piaţa a fost luminată de un grandios foc de artificii.