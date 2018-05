8 greșeli pe care le faci atunci când prepari cafeaua

Dacă nu poți trăi fără cafea și vrei să te bucuri de cele mai minunate arome în fiecare dimineață, este necesar să știi care sunt cele mai comune greșeli atunci când prepari cafeaua și să le eviți.



Un consum moderat de cafea în fiecare zi ne dă o stare mai bună și are efecte benefice asupra sănătății noastre. De exemplu, dacă bei o cafea cu 30 de minute înainte să te apuci de sport, vei avea mai multă energie și te ajută să previi oboseala musculară.



Iată care sunt cele mai comune greșeli atunci când prepari cafeaua, pe care le-ai făcut cel puțin o dată, conform Brightside.me



Nu cumperi cafea de calitate

Dacă vrei să bei o cafea bună, trebuie să știi că prețul este direct proporțional cu calitatea. Alege o cafea la preț moderat direct din magazinele specializate.



Nu acordați atenție sortimentelor de cafea

Există două tipuri principale de cafea: Arabica și Robusta. Arabica are un gust mai delicat, cu note fine de cacao și nucă, în timp ce Robusta are un gust mai amar și conține mai multă cofeină.

Cafeaua Arabica este de două ori mai scumpă decât Robusta. Dacă boabele sunt rotunde și mici, dar producătorul spune că produsul este “100% Arabica” probabil încearcă să vă păcălească.



Nu depozitezi cum trebuie cafeaua

Aerul, lumina și căldura sunt cei mai mari dușmani ai cafelei. Nu trebuie să cumpărați sau să depozitați cafeaua în ambalaj din plastic sau în recipiente ruginite care îi vor da un gust metalic. Ambalajul trebuie să fie etanș. Dacă păstrezi cafeaua la vedere, folosește un recipient opac.



Nu respecți regula de 1: 10

1 g de cafea la 10 ml de apă este cantitatea ideală. Dacă neglijezi această regulă și pui prea multă apă vei avea o băutură mediocră.



Nu folosești cana potrivită

Pentru a te bucura de un gust bun, trebuie să folosești ceașca potrivită. Cea mai bună opțiune este ceașca de 200 ml, cu laturi groase. Dacă este alungită în interior, cu atât mai bine, va menține băutura caldă mai mult timp. Înainte de a turna cafeaua, încălziți cana.



Bei cafeaua veche

Din lipsă de timp, pui cafeaua în cană și o bei când îți aduci aminte de ea? Cafeaua se bea proaspătă, altfel își pierde aroma și devine mult mai amară.



Adaugi prea multe ingrediente

Ingredientele vor da cu siguranță un gust mai aromat și nu reduc proprietățile antioxidante ale cafelei. Însă, dacă îți place să bei cafeaua cu lapte și zahăr, nu exagera cu cantitățile.



Nu cureți aparatul de cafea suficient de des

Dacă nu speli filtrul de cafea în mod regulat, cel puțin o data pe lună, riști să te îmbolnăvești din cauza bacteriilor. În plus, acest lucru te ajută la salvarea aromelor autentice de cafea.