Cele mai sănătoase băuturi pentru copilul tău

Pentru a evita deshidratarea în sezonul cald, este necesar să se bea băuturi sănătoase. Ca părinte, ar trebui să acorzi mai multă atenție băuturilor naturale pe care i le dai copilului. Multe dintre acestea conțin o cantitate mare de zahăr, care nu este bun pentru sănătatea copilului.



Iată care sunt cele mai sănătoase băuturi pe care i le poți da copilului tău fără să-ți faci griji:



Suc de pepene roșu

Sucul de pepene roșu este aproximativ 96% apă, ceea ce înseamnă că menține organismul hidratat. În afară de acestea, este băutura naturală care conține substanțe nutritive precum vitaminele A, B6 și C și mai mulți antioxidanți. Dă-i copilului să bea în fiecare zi câte un pahar de suc de pepene roșu, pe care-l poți prepara chiar tu acasă.



Apă cu suc de lămâie

Sucul de lămâie este sursă importantă de vitamina C, despre care știm că întărește imunitatea și previne răceala și gripa. Apa în combinație cu sucul de lămâie menține organismul hidratat și îi oferă acestuia proprietăți antioxidante care luptă împotriva daunelor produse de radicalii liberi. În plus, este extrem de benefic pentru copil dacă bea apă cu suc de lămâie în sezonul cald.



Apă de nucă de cocos

Pentru a menține organismul hidratat și sănătos, oferă-i copilului să bea zilnic câte un pahar de apă de nucă de cocos în loc de apă minerală. Apa de nucă de cocos crește nivelul de energie!



Lapte bătut

Laptele bătut este sursă importantă de calciu, proteine și vitamina B2 (riboflavină), care sunt necesare pentru menținerea sănătății copilului. În plus, laptele bătut este foarte bun pentru menținerea corpului hidratat și pentru prevenirea constipației. Laptele bătut este o alegere sănătoasă pentru zilele călduroase din timpul verii.



Suc de fructe

Mulți copiii evită să mănânce fructe. O modalitate prin care îi poți da copilului tău fructe este sub formă de suc. Prepară sucul chiar tu din fructele care îi plac (portocale, pepene roșu, fructe de pădure, struguri, piersică, măr, banană etc), care este extrem de sănătos.