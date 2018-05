Expert: În acest an se va reduce presiunea asupra leului

Piața valutară din acest an va fi mai relaxată decât în 2016-2017, se va reduce presiunea asupra leului și nu vom mai urmări situația din anii precedenți de apreciere continuă a monedei naționale, este de părere economistul Veaceslav Ioniță. Leul s-a apreciat în anul 2017 de la 19.9814, la început de an până la 17.1002 lei pentru un dolar SUA, la sfârșit de an, în timp ce în primele cinci luni ale anului curent cursul s-a micșorat mai lent. Banca Națională anunță pentru astăzi un curs oficial de 16.8184 lei pentru un dolar SUA.





În prezent, urmărim o accelerare a cererii de valută din partea persoanelor juridice, mult mai rapidă decât creșterea ofertei din partea cetățenilor, fapt care scade din presiunea asupra leului și chiar a permis o ușoară depreciere a lui în luna mai, apreciază expertul.

Conform acestuia, după 16 luni de apreciere continuă a monedei naționale față de dolarul american, în luna mai urmărim o ușoară relaxare a presiunii pe piața valutară și o depreciere ușoară cu circa 1,1 la sută a leului moldovenesc față de dolar. Unul din factorii care a dus la aprecierea leului a fost surplusul de valută pe piața valutară, începând cu anul 2016. În luna aprilie, surplusul de valută în valoare anuală a atins nivelul record de 367 milioane USD. Această presiune pe leu a dus la apreciere, chiar dacă BNM a fost nevoită să intervină de mai multe ori pentru a reduce din presiune.

Surplusul de valută a fost de determinat de creșterea ofertelor nete din partea cetățenilor și cererea redusă din partea agenților economici.

Astfel, la finele anului 2015, oferta netă de valută din partea cetățenilor a atins nivelul minim de 1,5 miliarde USD anual. Apoi a urmat o perioadă de creștere a ofertei de valută din partea populației, care în luna aprilie 2018 a depășit deja 2 miliarde USD în valoare anuală. Totodată, cererea de valută din partea persoanelor juridice pe tot parcursul anilor 2016-2017 a înregistrat o scădere lentă apoi o creștere nesemnificativă, oscilând între 1,5-1,7 miliarde USD anual. Lucrul acesta a și condus la aprecierea leului moldovenesc, mai afirmă Veaceslav Ioniță.

Ministerul Economiei și Infrastructurii prognozează pentru anii 2018-2021 o depreciere a monedei naționale. Astfel, cursul de schimb mediu anual va evolua de la 16.83 lei în anul 2018 până la 17.97 lei în anul 2020 și 18.51 lei pentru un dolar american în anul 2021. Menţinerea relativă a cursului de schimb va contribui la stabilitatea preţurilor. Astfel, indicele preţurilor de consum mediu anual pentru anii 2018-2020 se prognozează la nivel de 104,1%-105,0%.