Ce spun astrele azi, 27 mai

Berbec

Desi nu prea se poate vorbi despre astenie de primavara, s-ar putea ca sanatatea voastra fizica sa aiba de suferit; nu incercati sa ascundeti acest lucru, ci incercati sa faceti ceva pentru a va revigora. Realizati ca este foarte dificil sa rezolvati aceasta problema singuri si ca cei din jur va doresc doar binele. Incercati sa fiti mai atenti la comportamentul partenerilor; s-ar putea sa observati o schimbare in modul lor de a gandi si de a vorbi. Chiar daca acest lucru nu este neaparat un motiv de ingrijorare, nu ar trebui sa ignorati situatia. Nu lasati evenimentele de la locul de munca sa va influenteze starea prea mult.



Taur

Nu este nicio rusine in a renunta la un proiect care nu pare sa dea roade; veti demonstra faptul ca va puteti detasa de anumite situatii cu usurinta si ca nu va dura mult pana gasiti un alt lucru asupra caruia sa va indreptati atentia. Pe de alta parte, va scutiti de un consum inutil de energie. S-ar putea ca un prieten sa va testeze loialitatea. Daca ati avut probleme in viata de cuplu in ultima vreme, de astazi veti putea fi mai linistiti; partenerul va fi mai deschis compromisului si, astfel, motivele de cearta se vor imputina pe zi ce trece. S-ar putea sa suferiti de schimbari bruste de temperament, dar incercati sa va relaxati mai mult.



Gemeni

Desi influenta celor din jur va fi puternica atunci cand vine vorba de anumite decizii de viitor, incercati sa nu actionati impulsiv si sa va ganditi de doua ori inainte sa va dati acordul pentru ceva. S-ar putea ca teama de esec sa fie sentimentul ce primeaza in viata profesionala, insa acest lucru ar putea afecta calitatea serviciilor voastre; nu este sfarsitul lumii daca faceti o greseala, atata timp cat invatati din aceasta. Nu petreceti prea mult timp in preajma persoanelor care va pot induce o stare de anxietate puternica, ci alegeti compania celor ce privesc jumatatea plina a paharului; daca va veti inconjura de oameni pozitivi, starea voastra de spirit va cunoaste o imbunatatire radicala.



Rac

Sistemul vostru imunitar va fi vulnerabil in urmatoarele zile, deci incercati sa va odihniti mai mult si sa consumati suplimente alimentare care ar putea sa va ajute tonusul; nu este deloc recomandabil sa fortati limitele suportabilitatii fizicului vostru. S-ar putea ca viata de cuplu sa fie principala voastra sursa de stres, in special daca partenerul nu comunica deschis cu voi in ultima vreme. Atata timp cat va asigurati ca sunteti pe aceeasi lungime de unda, ar trebui ca o parte din anxietate sa dispara. Nu va bazati doar pe instinct sau pe imaginatia voastra atunci cand luati o decizie importanta, ci cautati sa analizati totul mult mai obiectiv.



Leu

Aveti un talent fenomenal pentru negocieri, iar cei din jur vor fi impresionati de increderea voastra de sine; stiti sa conduceti, cu subtilitate, partenerii, catre rezultatele pe care le asteptati. Este o perioada buna pentru a incheia contracte sau pentru a prelua responsabilitatea pentru un proiect la locul de munca. Din punct de vedere financiar, nu veti sta la fel de bine; s-ar putea ca diversele iesiri in oras din ultima vreme sa va afecteze bugetul, insa aceasta situatie poate fi rezolvata daca economisiti mai mult luna aceasta. Daca riscati in viata de cuplu, veti avea o surpriza placuta; o relatie nu se poate baza doar pe rutina.



Fecioara

Nu le interziceti copiiilor anumite libertati fara a va argumenta punctul de vedere; daca veti adopta o atitudine si un mod de comportament dicatoriale, riscati sa duceti la racirea relatiei dintre voi. Astazi s-ar putea sa dati peste un vechi prieten, iar intalnirea ar putea declansa latura voastra sensibila; nu va faceti insa griji, deoarece acest lucru nu va fi privit ca o slabiciune de catre cei dragi. S-ar putea sa dati peste o suma mica de bani, insa norocul intamplarii va va impresiona mai mult decat valoarea. Veti avea ocazia sa ii spuneti unui membru al familiei tot ceea ce aveti pe suflet in urma unui conflict.



Balanta

Va face placere sa criticati munca celorlalti, in special daca puteti demonstra aptitudinile potrivite pentru a duce la bun sfarsit proiectul inceput. Aceasta atitudine nu va impresiona pe superiori, si chiar ar putea sa duca la o racire a relatiilor cu colegii de la locul de munca. In loc sa apelati la aroganta, incercati mai degraba sa sugerati lucrul in echipa; astfel, efortul vostru pentru companie va fi un lucru demn de admiratie. S-ar putea ca agitatia de la locul de munca sa se regaseasca si in viata personala, insa timpul petrecut cu cei dragi ar trebui sa fie un motiv de relaxare; uitati, pe cat posibil, de griji si incercati sa va bucurati de timpul petrecut impreuna!



Scorpion

S-ar putea sa intrati in conflict cu persoanele tinere din familie, in special daca acestea se afla la varsta adolescentei; nu sunt usor de armonizat moduri de gandire diferite, insa trebuie sa faceti eforturi in acest sens, pentru a avea relatii cat de cat normale cu adolescentii din viata voastra. Desi viata personala va prezenta un numar de provocari, va puteti astepta la armonie atunci cand vine vorba de cariera. Cu putina rabdare si perseverenta, veti gasi in sfarsit solutia la o problema ce va dadea batai de cap. Astazi veti putea rezolva anumite trebuie importante pentru care nu ati avut timp in ultima vreme. S-ar putea sa semnati un numar de contracte, insa acestea vor aduce satisfactia unei investitii de viitor.



Sagetator

Nu aveti incredere doar in instinctele voastre, deoarece acestea s-ar putea sa nu fie indeajuns pentru a va ghida in deciziile ce urmeaza; uneori este bine sa va sfatuiti cu persoanele importante din viata voastra, mai ales daca deciziile pe care urmeaza sa le luati le afecteaza in egala masura. Incercati sa fiti mai atenti la cuvintele pe care le rostiti, de la posibile insulte la secrete ce nu va privesc. In urmatoarea perioada, nu veti putea citi reactiile celor din jur cu prea multa atentie, iar acest lucru ar putea duce la conflicte. Astazi aveti sansa sa luati o pauza de la stresul din viata zilnica, insa s-ar putea sa nu va bucurati de oportunitate. Asteptati-va la o migrena puternica sau probleme cu ochii.



Capricorn

Nu ii lasati pe cei din jur sa va subestimeze, in special la locul de munca; ati demonstrat de multe ori ca aveti aptitudinile necesare pentru a va descurca in rolul vostru. Incercati sa stati departe de intalnirile de afaceri in aceasta perioada, deoarece s-ar putea sa fiti usor de influentat; daca aveti incredere intr-un prieten apropiat, ati putea delega unele din responsabilitati acestuia. S-ar putea isca un conflict in cercul de prieteni sau in familie, conflict ce poate avea unele urmari nedorite. Aveti mai multa grija de parul si unghiile voastre; orice problema din acest punct de vedere va fi probabil cauzata de o lipsa de vitamine.



Varsator

Inainte sa va aruncati asupra unui nou proiect, ar trebui sa va asigurati ca dispuneti de timpul necesar pentru a-l duce la bun sfarsit. S-ar putea ca cei din familie sa va sune in legatura cu o problema ce nu va priveste neaparat, dar in care este imperativ necesar sa interveniti; incercati, totusi, sa fiti cat mai diplomati si mai impartiali, deoarece este foarte probabil ca ambele tabere sa apeleze la voi. Este posibil sa aveti membrele umflate, un semn clar al deshidratarii – acest lucru poate fi remediat doar printr-un consum normal de apa. Incercati sa tineti problemele de la locul de munca departe de viata de cuplu.



Pesti

Un conflict cu cineva drag sau un proiect esuat nu reprezinta sfarsitul lumii; si, cel mai important, nu ar trebui sa fie motivul pentru care incetati sa perseverati. Se anunta o perioada buna pentru viata de cuplu, perioada de care trebuie sa profitati pentru a va consolida legatura cu partenerul de relatie. Daca nu va aflati inca intr-o relatie, s-ar putea sa se iveasca oportunitatea unui flirt, insa nu veti avea parte de intimitatea pe care o doriti. S-ar putea ca cineva sa va prezinte un plan tentant, insa este important sa nu destainuiti nimanui detalii despre acesta, ci sa analizati cu atentie tot ceea ce presupune implicarea voastra.