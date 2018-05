Sute de săteni din Jora de Mijloc au ieșit la protest! Instanța de judecată din Orhei a respins în totalitate contestația PAS și a declarat-o primar pe Marina Tauber

Aproximativ o mie de locuitori ai comune Jora de Mijloc, susținuți și de orheieni au organizat joi, 24 mai, o acțiune de protest la instanța de judecată din Orhei care examinează demersul liderei PAS, Maia Sandu de a anula alegerile noi din această localitate. Oamenii sunt extrem de deranjați de modul Maiei Sandu de a face politică și justiție pe Facebook și cer ca Marina Tauber, primarul ales, să fie lăsat să-și îndeplinească funcția.



Oamenii s-au adunat la o acțiune de protest ad-hoc la Orhei, scandând lozinci de susținere a primarului Marina Tauber și acuzând-o dur pe Maia Sandu pentru intenția ei de a anula voturile fără a prezenta vreo dovadă de încălcare a legislației. „Maia la gunoi Marina e cu noi!”, au scandat oamenii. În plus, aceștia au chemat-o pe Maia Sandu la discuții: „Maia, ieși afară!”. Dar pentru că aceasta nu i-a ascultat pe protestatari, au continuat: „,Jos Maia Sandu!”.



„Marina, primarul comunei Jora de Milloc”, „Maia, caută-ți de treabă”, „Cerem justiție corectă”, „Maia, lasă-ne în pace”, „Maia, caută-ți de treabă, du-te și lucrează!”, au mai îndemnat-o jorenii pe Maia Sandu.



Ceea ce face Maia Sandu pe Facebook este doar o farsă politică și o dovadă de nihilism juridic, a comentat la rândul său, Marian Tauber intenția Maiei Sandu de a anula alegerile. Ea a explicat că Maia Sandu nici nu putea depune o contestație în această privință deoarece nu a fost concurent electoral. În plus, instanța deja s-a pronunțat pe marginea unor acuzații pe care le invocă și Maia Sandu și a dat câștig de cauză Partidului ȘOR.



Toate atacurile la adresa Partidului ȘOR și a candidaților săi este o dovadă în plus că acesta a devenit un concurent periculos, a menționat Marina Tauber. „Este o dovadă în plus că devenim un concurent periculos. Ei văd că Partidul ȘOR este o forță mare, o familie unită și consolidată. Reprezentăm un pericol pentru dânșii”, a adăugat ea.



„Ceea ce face Maia Sandu pe facebook este doar PR pe spatele nostru și al dumneavoastră. Suntem cu echipa aici să protejăm alegerea Dvs”, a declarat vicepreședinta Partidului ȘOR.



Și Pavel Verejanu, președintele fracțiunii majoritare din Consiliul local din Orhei a arătat că ceea ce o deranjează pe Maia Sandu și pe cei care stau în spatele ei – Ion Sturza sunt deranjați de succesele Partidului ȘOR. „Partidul ȘOR a demonstra că lucrurile se pot schimba. Noi suntem acei care putem schimba lucrurile, ridica economia și face țara prosperă. Nouă nu ne trebuie politicieni de genul Maiei Sandu care a distrus educația”, a declarat Verejanu.



„Suntem împotriva întoarcerii Republicii Moldova în anii 90 și achitarea salariilor în galoși”, a concluzionat Verejanu, făcând referire la perioada în care Ion Sturza deținea funcția de prim-ministru.



Și oamenii au sărit în apărarea Marinei Tauber, taxând dur intervenția nemotivată a Maiei Sandu. „Ne-am bucurat foarte mult că am biruit, că am ajuns în ziua când viața noastră se va schimba spre bine, iar Jora de Mijloc va deveni un exemplu pentru toată republica. Dar n-a fost să fie. S-au găsit „prieteni” care să ne pună bețe în roate. Dna Maia Sandu, caută-ți de treabă, nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala. Să vii la noi în sat să vezi cum este respectată Marina Tauber. Nu călători pe Facebook, vino la Jora de Mijloc”, a îndemnat-o o femeie din localitate.



„Unde a fost până acum Maia Sandu, de ce nu s-a auzit deloc? A avut până acum vreo legătură cu Jora de Mijloc?”, a întrebat și o altă săteancă.



Locuitorii din Jora de Mijloc au semnat și o scrisoare deschisă Maiei Sandu, în care fac haz de „interesul brusc” pe care îl manifestă față de situația din Jora de Mijloc. „Nu putem înțelege de ce ați decis brusc că puteți pune la îndoială voința locuitorilor satelor din comuna noastră. Cum s-a întâmplat așa că Dvs., o persoană care până acum a construit un „viitor strălucit” doar prin cuvinte, ați decis brusc să ne învățați cu cine ar trebui să votăm”, o întreabă sătenii pe Maia Sandu.



Iar la finalul scrisorii o roagă pe lidera PAS să-i lase în pace pentru că ei au încredere în noul primar pe care l-au ales – Marina Tauber și o invită să viziteze Jora de Mijloc și să vadă cum se va transforma această localitate. „Dacă vă doriți cu adevărat schimbări în țara noastră, dacă vreți cu adevărat să ajutați oamenii de rând din Moldova, vă invităm să vizitați satul nostru, să vedeți cum am trăit și la ce aspirăm odată cu alegerea noului primar din partea Partidului “ȘOR”, Marina Tauber. Vă rugăm doar un singur lucru - dacă nu aveți curajul să acceptați invitația noastră, nu ne mai încurcați să trăim, lăsați-ne să ne decidem propria soartă”, o roagă locuitorii din Jora de Mijloc pe Maia Sandu.



Duminică, 20 mai, la Jora de Mijloc au avut loc alegeri locale noi, la care, pentru funcția de primar au candidat trei concurenți, iar reprezentanta Partidului ȘOR, Marina Tauber a obținut o victorie clară, din primul tur, fiind votată de peste 60% dintre săteni. Zilele trecute Ilan Șor a anunțat o conferință de presă pentru vineri, 25 mai, la Jora de Mijloc la care Marian Tauber își va prezenta prioritățile. El a dat asigurări că toate angajamentele electorale vor fi realizate în cel mai scurt timp, iar Jora de Mijloc va fi transformată într-o comună model.



Maia Sandu a cerut, într-un mesaj pe Facebook, anularea alegerilor de la Jora de Mijloc, invocând încălcări ale legislației, dar fără a prezenta probe concludente în acest sens. În replică, Ilan Șor i-a transmis un mesaj, pe aceeași rețea socială în care îi arată punctual diferența dintre ei de a înțelege și a face politică, cea mai mare fiind că Maia Sandu încearcă să distrugă totul, așa cum a făcut-o cu sistemul de învățământ, iar Ilan Șor din contram construiește, așa cum o face la Orhei.

Între timp, Instanța de judecată din Orhei a respins în totalitate contestația PAS, a validat alegerile și a declarat-o primar pe Marina Tauber, vicepreședinta Partidului ȘOR, care a învins din primul tur cu peste 60% din voturi.