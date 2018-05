Despre dinții de viperă ai Maiei Sandu

Dialogul dintre Ilan Șor și Maia Sandu, în care Șor îi amintește liderei PAS despre faptul că i-a finanțat partidul ca replică la acuzațiile despre fraudarea alegerilor în Jora de Mijloc, readuce în prim plan o străveche temă din politica moldovenească – ipocrizia fără margini a politicienilor de dreapta (cel puțin, a celor care s-au perindat până acum la guvernare). Dacă nota dominantă a politicianului de stânga este ancorarea în trecut iar a celui de centru – mercantilismul și lipsa unei vibrații idealiste, atunci, cu siguranță, politicianul de dreapta din Moldova este un campion al ipocriziei și duplicității.



Despre caracterul fățarnic și prefăcut al lui Roșca, Matei, Filat, Chirtoacă se pot scrie volume întregi. De fiecare dată, însă, exista în societate o așteptare, poate naivă, că următorul purtător al stindardului dreptei va fi un alt fel de om, o altă mâncare de pește, o Marie cu altă pălărie. Dar fiecare ciclu politic nou aducea o dezamăgire cel puțin la fel de mare. Din această cauză, Maia Sandu este un vrednic continuator al tradițiilor dreptei și un devotat ucenic al predecesorilor săi – îmbrăcată în toga sfințeniei, ea ascunde mereu sub preș călcările ei prin străchini. Dar și dinții de viperă.



Să ne amintim doar cele mai cunoscute simulări ale ei. Cariera sa muncitorească, Maia Sandu o desfășura bine mersi sub bagheta socialistă a viitorului președinte de țară, Igor Dodon, care in anii 2000 era mahărul principal la Ministerul Economiei. Sigla de atunci, comunistă, a lui Dodon n-o deranja pe Sandu pentru că ea era o simplă funcționară, obișnuită să execute ordine, nu să critice guvernanții. La un moment dat, viitoarea lider ai PAS-ului este trimisă în SUA, la Banca Mondială, de către ministrul Finanțelor de atunci și cumătrul ei, Veaceslav Negruța. Maia Sandu se întoarce după doi ani petrecuți acolo și aterizează, la invitația lui Filat, în postul de ministru al Educației. Toată lumea crede că distinsa funcționară renunță la o funcție mai bine plătită și dorește să se sacrifice în numele Patriei. În realitate, însă, contractul cu Banca Mondială era pe cale de a expira, iar Maia Sandu era deja în căutarea unui nou loc de lucru. Aici a picat la țanc propunerea făcută de Filat la recomandarea unui alt sfânt al politicii moldovenești – cumătrul Negruță.



O mică paranteză se impune aici. Maia Sandu niciodată n-a dezaprobat acțiunile cumătrului Negruță, deși acele legendare 400 000 de euro pe care fostul ministru al Finanțelor i le-a oferit pe tavă lui Sandulachi, la comanda șefului său Filat, au bulversat opinia publică la vremea respectivă și au contribuit la condamnarea lui Negruța. Vorbim nu de o sumă oarecare, ci de niște bani care ar fi ajuns, de exemplu, pentru reparația a două grădinițe. În general, Maia Sandu reușește să rămână surdo-mută atunci când e vorbă despre fărădelegile fostului ei partid – PLDM dar, în schimb, e extrem de vocală atunci când se pronunță despre cheltuielile altor partide. ”Adevăr dincoace de Pirinei, eroare dincolo” – asta e deviza ei în politică.



Acum, Veaceslav Negruța, se victimizează în draci pe rețelele de socializare și pare să fie următorul candidat, după Grigore Petrenco, Igor Grigoriev, Ghenadie Brega, la a cere azil politic într-o țară Occidentală. Isterizarea lui și lupta ”vitejească” pentru dreptate și adevăr trădează năzuința lui de a se exonera de orice răspundere politică pentru gafele comise. Maia Sandu, fidelă propriilor principii, face parte din același neam a celor care nici usturoi n-au mâncat și nici gura nu le miroase.



Despre felul ei de a o face pe ”mortul în popușoi” în chestiunea miliardului furat s-a vorbit de nenumărate ori. Maia Sandu a făcut parte, și asta trebuie amintit tuturor amnezicilor, din acel guvern care a votat acordarea de ajutor din partea statului celor trei bănci falite. Maia Sandu a avut acces la toate materialele secrete cu privire la miliardul furat. Aceste documente i se puneau zi de zi pe masa de lucru pentru că doamna făcea parte din cabinetul de miniștri. Și, totuși, ministra Educației n-a făcut revoluții pe acest subiect și nu s-a răzvrătit împotriva ”jafului secolului”, decât după ce a părăsit funcția. Că a lipsit de la ședințe – da, că a formulat niște rezerve – poate, dar niciodată, repet, niciodată Maia Sandu nu s-a opus furtului miliardului. Asta în condițiile în care ea cunoștea toate dedesubturile acestor scheme tenebroase.



Din această cauză, suma anuală de 750 milioane de lei pe care cetățenii moldoveni o achită pentru a redresa situația din sistemul bancar e pe conștiința Maiei Sandu. Sigur, nu numai a ei. Dar și a ei.



Constatând asta, te poți întreba mirat – cum poate un om cu pufușor pe botișor să joace astăzi rolul unui aprig luptător cu mafia politică? Aceeași mirare l-a cuprins pe Ilan Șor – omul care s-a aflat în epicentrul evenimentelor legate de furtul bancar și care l-a alimentat până peste poate pe Filat cu bani ca să-i satisfacă toate hatârurile împărătești și care, ulterior, i-a mai vârât și ceva bancnote și Maiei Sandu în decolteu. Acum Șor spumegă de mânie și exersează în genul epistolar căutând epitete pentru o femeie ingrată care cheltuie banii bărbatului – deloc ieftina, total nerecunoscătoarea și fără obraz, ”scumpa” mea Maia!



Exercițiile par deja inutile – vipera a fost încălzită la sân și și-a mușcat binefăcătorul. Sunt însă mulți alții care cred că viperele nu mușcă. În opinia lor, această târâtoare este un nevinovat șarpe de casă.