Alimente care detoxifică organismul

Toxinele acumulate de-a lungul timpului în organism pot provoca apariția mai multor probleme de sănătate, dacă nu sunt eliminate. Cel mai bun mod prin care corpul poate fi curățat de toxine este incluzând în dietă următoarele alimente:



Grepfrut

Grepfrutul nu trebuie să lipească din meniul micului dejun. El trebuie mâncat dimineața, deoarece substanțele nutritive prezente în fruct (vitamina C și antioxidanții) au capacitatea de a stimula sistemul digestiv, sistemul circulator și chiar ficatul. Mâncând grepfrut în fiecare zi nu numai că te vei menține în formă și vei slăbi, ci vor fi eliminate și toxinele acumulate.



Spanac

Spanacul nu este pe placul tuturor, însă este foarte sănătos și bogat în substanțe nutritive, fiind considerat un superaliment. Pe lângă faptul că întărește oasele, spanacul are capacitatea de a elimina toxinele acumulate în organism. Mai mult, el nu trebuie să lipsească din alimentația persoanelor care suferă de anemie, imunitate slăbită, metabolism lent.



Portocală

Mâncând o portocală sau bând un pahar de suc de portocale, zilnic, în special la micul dejun, poți menține problemele de sănătate departe. Totodată, vitamina C nu numai că întărește imunitatea, ci luptă împotriva bacteriilor și virusurilor din corp și elimină toxinele.



Usturoi

Alicina, compusul prezent în usturoi, are capacitatea de a stimula eliminarea toxinelor din organism, în special pe cele prezente în sistemul digestiv. Mănâncă usturoi crud sau include-l în diferite feluri de mâncare.



Ceai verde

Multe persoane obișnuiesc să bea zilnic câte o ceașcă de ceai verde. Antioxidanții puternici prezenți în ceaiul verde stimulează metabolismul și implicit, procesul de pierdere în greutate. De asemenea, au capacitatea de a elimina natural toxinele acumulate în organism.



Avocado

Un alt alimente care a devenit foarte popular în ultimii ani este avocado. Principala substanță nutritivă pentru care este cunoscut fructul verde este acidul gras Omega-3, care lubrifiază pereții colonului și elimină toxinele mai ușor din corp.