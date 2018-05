Cu ajutorul Guvernului încrederea revine printre cetățeni

Patimile electorale generate de scrutinul din principalele orașe ale țării – Chișinău și Bălți – au pus într-un con de umbră o serie de date importante făcute publice într-o cunoscută cercetare sociologică. În societatea moldovenească revine optimismul, acest sentiment extrem de important pentru a reuși, indiferent că este vorba de viața personală, de carieră sau de afaceri. De ce este important acest lucru? În lume sunt mii de titluri de cărți, de ghiduri și de teze științifice care încearcă să ofere o formulă a succesului. Concluzia, nu există o formulă magică, dar pentru toate este caracteristic un ingredient de bază – OPTIMISMUL.

Guvernul Filip, la începutul anului 2016, când a preluat cârma țării, a avut în față cea mai acută problemă pe care trebuia să o soluționeze, ignorarea căreia poate genera grave probleme pe termen mediu și lung în ceea ce privește funcționalitatea și sustenabilitatea statului și a economiei – lipsa de încredere și pesimismul populației aproape generalizat. Potrivit unuia dintre cele mai cunoscute exerciții sociologice din țara noastră – Barometrul Opiniei Publice – în aprilie 2016, senzația generală în rândul populației era că țara se mișcă cu pași rapizi într-o direcție greșită. Aproape 90 la sută (85,9%) au răspuns atunci “GREȘIT” la întrebarea “Credeți că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție bună sau greșită?” Și doar 7,4% mai credeau că țara se mișcă într-o direcție bună. O situație aproape catastrofală pentru un nou Cabinet de miniștri.

De fapt, era vorba de cele mai proaste rezultate înregistrate în sondajele similare din ultimii șapte ani, începând cu 2009 (anul în care s-a schimbat configurația politică de la nivelul puterii de stat). Nu mulți ar fi fost curajoșii care să ia cârma țării în asemenea condiții. Dar lucrurile pot fi schimbate și acest fapt este demonstrat. Deja în aprilie 2017 fiecare al treilea moldovean (31%) credea că țara se mișcă într-o direcție bună, cel mai înalt nivel începând cu aprilie 2009, o schimbare aproape radicală a stării de spirit din societate. O metamorfoză greu de imaginat, ar spune unii, într-o perioadă de numai un an de zile. Dar și cele mai grele obiective pot deveni realitate.

Cercetarea din primăvara acestui an demonstrează menținerea tendințelor (25% cred că țara se mișcă în direcție bună), deși campaniile electorale, în care am intrat în acest an, și-au spus cuvântul (Vezi tabelul 1). Luptele electorale de multe ori pot să influențeze în sens negativ așteptările populației. Situație ce reconfirmă că LINIȘTEA, pentru economie și societate în general, ESTE CEL MAI BUN SFETNIC. Iar poziționarea Guvernului departe de luptele electorale este cea mai bună decizie pentru a asigura continuitatea reformelor, stimularea economiei și a mediului de afaceri, dar și pentru menținerea liniștii sociale.

Că Guvernul Filip a reușește să readucă încrederea în rândul cetățenilor și a mediului de business este confirmat și de alte întrebare din sondajul din această primăvară. De exemplu, 42% din respondenți califică drept BUNĂ activitatea Guvernului condus de Pavel Filip. Aproape dublu (creștere cu 18,2 puncte procentuale) comparativ cu sondajul din aprilie 2016 (Vezi tabelul 2). De asemenea, premierul este printre personalitățile politice în care populația are cea mai mare încredere.

Proiecte cu bătaie lungă

Și lucrurile la sigur ne se vor opri aici. În premieră pentru țara noastră, Guvernul a lansat două programe extrem de importante pentru populație, pentru creșterea bunăstării familiilor, dar și a calității vieții în localitățile rurale. Este vorba de Programul Prima Casa, care oferă cetățenilor posibilitatea să își procure o primă casă. Mai mult, pe ultima sută de metri este procesul de avizare și aprobare a regulamentului ce va permite acordarea de suport financiar de la stat pentru angajații din instituțiile bugetare care doresc să participe la Programul Prima Casă. Totodată, în aproape 1 200 de localități rurale vor fi reparate sau construite de la zero drumurile. Este vorba de o investiție aprobată de Guvern în mărime de 1,6 miliarde de lei. Cel mai grandios program de reparație a infrastructurii rutiere din localitățile rurale de la independență și până acum. Cumulate, aceste două acțiuni pot avea o influență majoră asupra calității vieții dar și asupra businessului. Doar din efectul multiplicator economia va avea enorm de câștigat, orice leu investit în aceste două programe poate genera alți câțiva lei venituri în alte sectoare conexe.

Tot zilele aceste, experți cu autoritate ai Băncii Mondiale au anunțat că reforma actelor permisive, ce a redus numărul actelor de la 416 până la 152, a adus economii anuale pentru mediul de afaceri de peste 12 milioane de dolari, bani ce pot fi utilizați în alte scopuri: dezvoltarea afacerii, stimularea angajaților sau, pur și simplu, pentru consum.

Sigur, pe lângă lucrurile deja făcute, mai sunt multe altele ce pot și urmează a fi făcute. Oricând putem să reproșăm ceva Guvernului. Problema este că doar reproșurile nu schimbă nimic. Trebuie să ne implicăm cu toții activ pentru a schimba lucrurile în bine, mai ales că Guvernul demonstrează deschidere pentru discuții cu societatea.

TABEL 1 Credeți că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție bună sau greșită?

BUNĂ

2016 (aprilie) 2018 (aprilie-mai)

7,4% 25%

(Sursa: BOP)

TABEL 2. Cum apreciați activitatea Guvernului condus de Pavel Filip comparativ cu guvernările precedente ?

BUNĂ

2016 (aprilie) 2018 (aprilie-mai)

23% 42%

(Sursa: BOP)