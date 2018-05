Un eurodeputat care a profitat de votul uninominal din țara sa critică votul mixt din Moldova

Culmea cinismului politic, aplicată în raport cu Moldova de către unii deputați din Parlamentul European. Reprezentantul ALDE, Petras Austrevicius, critică sistemul electoral mixt din țara noastră și afirmă, cu referire la experiența sa politică, precum că acest lucru va prejudicia democrația. Politicianul uită să spună, însă, că și el a fost ales în Seimul lituanian în circumscripție uninominală.



”În ce privește domeniul politic, de vreme ce Moldova va avea alegeri în acest an, încă suntem îngrijorați de chestiunea nerezolvată a legii electorale. Nu înțelegem de ce Moldova a făcut atâtea schimbări în această lege. Starea generală din societate este îngrijorătoare, căci am primit multe semnale care ne spun că aceste schimbări nu au fost dorite de oameni. Poate s-ar fi dorit ceva schimbări, dar nu atât de profunde. Ca o concluzie, aș spune că economic Moldova performează din ce în ce mai bine, însă politic există o serie de incertitudini care ar putea conduce către rezultate interesante la alegeri”, a declarat Austrevicius într-un interviu pentru Europa Liberă.

Politicianul trișează. Acesta îi reproșează Moldovei că merge pe calea care l-a adus pe el de trei ori în Parlamentul lituanian.



”În 2004, am participat la alegerile parlamentare. Am fost ales în circumscripția uninominală din regiunea Orașul Vechi”. E un citat de pe site-ul oficial al eurodeputatului. Până în 2014, când a devenit membru al Parlamentului European, Austrevicius a fost de două ori reales în Seim, tot în circumscripție uninominală.



Amintim că sistemul electoral din Moldova a fost modificat în urma unor ample discuții la nivel național, la care au fost invitați reprezentanții societății civile și ai partidelor politice. În favoarea schimbării sistemului de vot, Partidul Democrat din Moldova a colectat peste 800 de mii de semnături, iar în Parlament, proiectul de lege a fost votat cu o majoritate de 74 din 101 deputați.

Proiectul a fost dur criticat de către unele partide de opoziție, care s-au bazat pe liderii săi în calitate de locomotive electorale, fără să dispună de echipe competente, capabile să atragă voturile moldovenilor.



Potrivit sondajelor, aproximativ 60 la sută dintre moldoveni consideră că deputații trebuie să fie aleși în baza sistemului mixt sau uninominal.



În ultimul timp, tot mai mulți oponenți ai inițiativei date încep să recunoască, fie și cu o jumătate de gură, că noul sistem electoral permite accesul în Legislativ a oamenilor care se bucură de notorietate în regiuni și care vor promova mai bine interesele acestor alegători.