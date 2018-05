VIDEO. Anatol Melnic regretă că a pierdut timpul la Jurnal TV: Am fost prost că nu am plecat mai devreme

După 10 ani de muncă la Jurnal TV, Anatol Melnic a părăsit acest post de radio și televiziune. Mai mult decât atât, jurnalistul a plecat de acolo cu amar în suflet.





Cunoscutul prezentator de la Costești a participat recent la emisiunea all.in prezentată de Anna Tulgara unde a vorbit despre necazurile sale în anii în care a lucrat la Jurnal TV cu un salariu mizerabil.

„De la Jurnal m-am dus că nu-s bani! Eu 10 ani de zile la JurnalFM am avut 4000 de lei pe lună. Televiziunea nu are bani pentru proiecte, am avut încercări, am avut „Tăt pi Dos” dar na… Era o emisiune care o făceam singuri fără scenariști și profesioniști”, spune Anatol Melnic.

Mai mult, din cauza șefilor de la Jurnal, el a pierdut 2 mii de euro. „Monetizarea mi-a fost blocată, pe Youtube, pe canalul de farsă. Pentru că Jurnal a depus plângere la YouTube că eu le folosesc sigla… Ei m-o f*tut pe mine! Și au rămas înghețați vreo 2 000 de dolari iar eu după asta încă am lucrat vreo 3 ani de zile”, a explicat Melnic.

Totodată, jurnalistul fiind sincer pînă la capăt, a recunoscut că și fratele său, Dan Melnic, a fost folosit de către Durbală și Cheianu.

„Eu cu frații mei sunt foarte direct, noi permanent când ne vedem noi ne…. unul pe altul! Dan oleuțâcă nu are minte, dar el o să realizeze mai târziu că el cu capacitățile care le are el poate să facă bani, să nu steie cu un salariu mizer acolo chiar și la Ora de Ras. Nu fi prost, i-am spus. El face nuntă degrabă…”, a povestit prezentatorul.

În final, Anatal Melnic a mai spus că a fost „deșovcă”(om ieftin) 10 ani de zile cu Jurnalul și că într-adevăr a fost prost. Urmărți mai jos emisiunea integrală: