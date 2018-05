Un fals concertat, dezmințit de Publika TV: Datele prezentate în seara alegerilor sunt cifre oficiale, accesate de pe site-ul Comisiei Electorale Centrale şi luate din codul-sursă al acestui portal

Publika TV se arată surprinsă şi îngrijorată de solicitarea mai multor instituţii de presă, care au semnat un demers prin care au cerut Comisiei Electorale Centrale să verifice în ce mod au apărut pe post rezultatele în timp real ale votului de duminică, 20 mai 2018.



Datele prezentate în direct pe site-ul Publika.md şi la Publika TV sunt cifre oficiale, accesate de pe site-ul Comisiei Electorale Centrale şi luate din codul-sursă al acestui portal, accesibil tuturor.



Aceste adrese au putut fi accesate de oricine care are o minimă pregătire tehnică. Mai mult, faptul că Publika TV şi Publika.md au fost primele instituţii media care au difuzat aceste informaţii arată că am fost mai bine organizaţi şi mai bine pregătiţi, nicidecum că am fost în vreun fel avantajaţi de cineva.



Nu este prima dată când Publika TV prezintă prima rezultatele unor scrutine, fapt ce provoacă indignarea şi frustrarea colegilor din media.



Din păcate, în ultima vreme, postul nostru de televiziune este ținta unor atacuri din partea unor grupuri de jurnaliști și organizații neguvernamentale afiliate politic. Credem că aceste atacuri fac parte dintr-o campanie agresivă bine gândită.



Catalogăm acest demers drept un atac şi o presiune asupra jurnaliştilor postului nostru de televiziune şi o lipsă de fairplay din partea semnatarilor declaraţiei. De asemenea, solicităm respectuos organizaţiilor de media din Moldova să ia act de acest atac împotriva noastră.